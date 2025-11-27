A csőd széléről rángatják vissza Ukrajnát: 8,2 milliárd dolláros mentőövet kap Kijev

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előzetes megállapodásra jutott Ukrajnával egy új, négyéves, 8,2 milliárd dolláros programról, amely a háborús költségvetési nyomás közepette a makrogazdasági stabilitás és a közpénzügyek megerősítését célozza – jelentette a Reuters.

Az IMF szerdán bejelentette, hogy megállapodott Ukrajnával egy új, négy évre szóló, 8,2 milliárd dolláros programról. A lépésre akkor kerül sor, amikor az ország költségvetésére egyre nagyobb háborús teher nehezedik.

A megállapodás felváltja a 2023 márciusában jóváhagyott, 15,6 milliárd dolláros Kiterjesztett Alapmegállapodást, és célja a makrogazdasági stabilitás fenntartása, valamint a közpénzügyek megerősítése, miközben az Oroszország elleni háború tovább terheli a büdzsét.

Gavin Gray, az IMF-misszió vezetője szerint a program jelentős külső forrásokat mozgósít Ukrajna finanszírozási hiányainak fedezésére.

Úgy becsülte, hogy a teljes finanszírozási rés 2026 és 2029 között mintegy 136,5 milliárd dollár.

Ukrán tisztviselők szerint az IMF-program kulcsfontosságú a többi partner, köztük egy jóvátételi hitel formájában érkező finanszírozás eléréséhez. Ukrajna bevételeinek nagy részét továbbra is az orosz erők elleni védekezésre fordítja a háború negyedik évében.

Julija Szviridenko miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy a megállapodás azt mutatja: az ukrán gazdaság a háború ellenére is ellenálló. Ígéretet tett a reformok folytatására, és támogatást kért a jövő évi költségvetés elfogadásához.

Az X-en azt írta, hogy

a kijevi kormány a 2026-os állami költségvetést az új IMF-program keretrendszerének megfelelően készítette elő, és számít a parlamenti képviselők támogatására a költségvetés egészéről szóló szavazás során.

Az IMF közölte, hogy az új program az Igazgatótanács elé kerülhet jóváhagyásra, amint a megelőző lépések teljesülnek, és rendelkezésre állnak a donorok megfelelő finanszírozási garanciái.

Az Európai Unió felgyorsította az orosz befagyasztott vagyon felhasználását célzó mechanizmus kidolgozását, miután a múlt havi csúcstalálkozón nem született megállapodás arról, hogy az Európában zárolt, 162 milliárd dollár értékű orosz szuverén eszközt Kijevnek nyújtott hitelként használják fel.

A 2023-ban, négy évre kötött korábbi IMF-program azzal számolt, hogy a háború 2025 végén véget ér. A harcok folytatódása emiatt elavulttá teszi a korábbi elemzéseket, köztük az adósságfenntarthatósági számításokat. Volodimir Zelenszkij kedden jelezte, kész előmozdítani a háború lezárására vonatkozó, amerikai támogatású keretrendszert, miközben Ukrajna ódzkodik egy, nagyrészt orosz feltételekre épülő megállapodás elfogadásának kényszerétől.

A Pénzügyminisztérium adatai szerint Ukrajna eddig mintegy 10,6 milliárd dollárt hívott le a jelenlegi programból. Az ukrán dollárkötvények ára a kereskedés korábbi szakaszában emelkedett: a 2034-es, 2035-ös és 2036-os sorozatok egyaránt több mint egy centtel drágultak. A 2034-es papír közel 45,40 centen forgott dolláronként, a másik két lejárat 56 centen, az LSEG adatai szerint.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images