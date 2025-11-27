  • Megjelenítés
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén
Iránykereséssel indul a nap a magyar tőzsdén

Minimális elmozdulások látszanak ma reggel a nemzetközi piacokon, ebbe a képbe illik bele a BUX mérsékelt elmozdulása.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,1 százalékkal került feljebb, így jelenleg 109 945 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedik, miközben csak az OTP árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a CIG Pannónia és az Opus teljesít, míg a leggyengébben az Alteo és a 4iG indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Richter, de a 4iG is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak.

