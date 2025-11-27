Megkerülhetetlenné vált az USA-val kötött kiegyezés kimondatlan záradéka

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter hétfőn Brüsszelben azt állította, hogy az USA hajlandó módosítani az acél- és alumíniumvámokkal kapcsolatos álláspontját, ha az EU felülvizsgálja digitális szabályozását.
Ez zsarolás.
– mondta el az Európai Bizottság piaci versenyért is felelős biztosa, Teresa Ribera egy Politicónak adott friss interjúban, hozzátéve, hogy ilyesminek nem terveznek felülni.
Az amerikai tárgyalók továbbra is nehezményezik az EU digitális piacról (DMA) és szolgáltatásokról (DSA) szóló törvényét, amely szerintük diszkriminatív a nagy amerikai techóriásokkal, így például az Amazonnal, a Microsofttal vagy a Google-lal szemben.
Bár mindkét szabályozás a fogyasztóvédelem oldaláról közelíti meg a témát, a nagyra nőtt amerikai cégek könnyen érezhetik úgy, hogy aránytalanul nagy mértékben érinti őket, hiszen jórészt az ő piaci gyakorlataik miatt érezte szükségét az EU ezek bevezetésére. Ettől függetlenül azonban például kínai cégekre (TikTok, Alibaba) is ugyanúgy alkalmazzák azt
Ribera szerint ezek a szabályok szuverenitási kérdések, és nem képezhetik kereskedelmi megegyezések tárgyát.
Tiszteletben tartjuk az ő szabályaikat, bármilyen szabályokról is legyen szó a piacukon: digitális vásárlás, egészségszektor, acél, akármi [...] Ez az ő problémájuk. Az ő szabályozásuk és szuverenitásuk. Ez a helyzet a mi esetünkben is.
– mondta az amerikai szabályozásra utalva.
Azonban Lutnick hétfői találkozói után azt állította, hogy egyes uniós kereskedelmi miniszterek közel sem olyan harciasak az ügyben, mint Ribera, aki közvetlenül felelős a DMA betartatásáért. Az egyeztetéseken Németországot képviselő Katherina Reiche például egyértelműen jelezte riporterek felé is, hogy ők nyitottak lennének a lazításokra.
Ettől függetlenül az unió oldaláról tárgyalásokat vezető Maroš Šefčovič továbbra is kiáll amellett, hogy a digitális szabályozásról nem egyezkednek, és ezt egy lapunknak nyilatkozó tisztviselő is megerősítette.
Ugyan a korábbi kereskedelmi volumenen alakuló fémkvóták kialkudása magasan van az EB prioritáslistáján, az amerikaiak jellemzően olyan speciális acél- és alumíniumelemeket vásárolnak az unióból, amelyeket máshonnan nem nagyon éri meg beszerezni.
Ennek megfelelően könnyen lehet, hogy a Bizottság tárgyalói kivárásra játszanak, miközben egyelőre ők sem biztosították az USA ipari termelőinek kialkudott vámmentességet, hiszen ez még az Európai Parlament jóváhagyására vár.
Ha az USA valóban nem talál alternatívát, akkor könnyen lehet, hogy a piac beárazza az európai fémtermékek fontosságát, és vagy alkalmazkodik a magasabb árakhoz, vagy pont az amerikai gyártók akarják majd kilobbizni kormányuknál, hogy ne kelljen kifizetni a nemzetbiztonsági okokra hivatkozva kivetett 50 százalékos vámokat.
Címlapkép forrása: EU
Megtorpant a magyarok hangulatjavulása
Három hónap emelkedés után csökkent a GKI konjunktúraindexe.
Kihirdették: érkezik a kormány SZÉP-kártya ajándéka
Megjelent a rendelet a közlönyben.
Nem hagyott kétséget a NATO főtitkára: „ebbe a kérdésbe Oroszországnak nincs beleszólása”
Ez komoly vitás pont a felek között.
Ezzel a trükkel cselezi ki az amerikai tiltást Kína
Léptek a vezető kínai techcégek.
Trump nyomást helyez Zelenszkijre: addig nem hívja meg a Fehér Házba, amíg ez meg nem történik
Eltérnek az álláspontok.
Ijesztő állítást tett Amerika: Moszkva olyan tempóban halmozza a rakétákat, hogy az Európát veszélyezteti
Ezért szükséges a gyors béke Ukrajnában.
Tőzsdei tervek, külföldi terjeszkedés, nemzetibajnok-építés: interjú Barna Zsolttal
Az extraprofitadóról, a bank egységesítéséről és a Revolut támasztotta versenyről is kérdeztük a bankvezért.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Energiatároló cégeknek: itt a rég várt pályázat
A 2025. júniusában meghirdetett pályázat célja nem más, mint felpörgetni a vállalkozások saját energiatároló és megújulóenergia-termelő kapacitásainak kiépítését.
Kihívások éve a könyvvizsgálatban - tapasztalatok trendek
A könyvvizsgálat kívülről gyakran statikus szakmának tűnik: szigorú standardok, jól körülhatárolt eljárások, kiszámítható munkarend. Az előző év azonban ismét bebizonyította, hogy a s
Devizában még az osztalék sem egyszerű
A HOLD privátbankárai ugyan nem tanácsadók, ügyfeleink mégis ezernyi problémával fordulnak hozzánk. Ezekből szemezgetünk, egyfajta edukációs jelleggel: melyek azok a tipikus kérdések és pro
Energetikából finanszírozott oktatás: a texasi egyetemi rendszer
A texasi egyetemi rendszert ma már a fosszilis bevételek mellett a zöldenergia-értékesítésből és az adatközpontok telepítéséből származó források is finanszírozzák.
A politika első számú fegyvere: a gazdasági fantazmagória
Egyik napról a másikra 7 millió gyermek tűnt el az Egyesült Államokban. Franciaországban sokan próbálnak "karriernyugdíjasok" lenni. New Yorkban volt idő, amikor inkább felgyújtották a... T
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Nem pukkadt ki az AI-lufi, de van mit figyelniük a befektetőknek
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.
Már lehet vásárolni az MBH részvényeiből: érik az új magyar sztárpapír?
A szerdai Cheklistben a magyar nagybank részvényprogramjának érdekességei.
Utolérte Trumpot Biden átka – Az ukrajnai béke sem mentené meg a Fehér Ház urát?
A New York-i szocialistával mindenesetre megtalálták a közös hangot.