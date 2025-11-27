Megkerülhetetlenné vált az USA-val kötött kiegyezés kimondatlan záradéka

Howard Lutnick amerikai kereskedelmi miniszter hétfőn Brüsszelben azt állította, hogy az USA hajlandó módosítani az acél- és alumíniumvámokkal kapcsolatos álláspontját, ha az EU felülvizsgálja digitális szabályozását.

Ez zsarolás.

– mondta el az Európai Bizottság piaci versenyért is felelős biztosa, Teresa Ribera egy Politicónak adott friss interjúban, hozzátéve, hogy ilyesminek nem terveznek felülni.

Az amerikai tárgyalók továbbra is nehezményezik az EU digitális piacról (DMA) és szolgáltatásokról (DSA) szóló törvényét, amely szerintük diszkriminatív a nagy amerikai techóriásokkal, így például az Amazonnal, a Microsofttal vagy a Google-lal szemben.

Bár mindkét szabályozás a fogyasztóvédelem oldaláról közelíti meg a témát, a nagyra nőtt amerikai cégek könnyen érezhetik úgy, hogy aránytalanul nagy mértékben érinti őket, hiszen jórészt az ő piaci gyakorlataik miatt érezte szükségét az EU ezek bevezetésére. Ettől függetlenül azonban például kínai cégekre (TikTok, Alibaba) is ugyanúgy alkalmazzák azt

Ribera szerint ezek a szabályok szuverenitási kérdések, és nem képezhetik kereskedelmi megegyezések tárgyát.

Tiszteletben tartjuk az ő szabályaikat, bármilyen szabályokról is legyen szó a piacukon: digitális vásárlás, egészségszektor, acél, akármi [...] Ez az ő problémájuk. Az ő szabályozásuk és szuverenitásuk. Ez a helyzet a mi esetünkben is.

– mondta az amerikai szabályozásra utalva.

Azonban Lutnick hétfői találkozói után azt állította, hogy egyes uniós kereskedelmi miniszterek közel sem olyan harciasak az ügyben, mint Ribera, aki közvetlenül felelős a DMA betartatásáért. Az egyeztetéseken Németországot képviselő Katherina Reiche például egyértelműen jelezte riporterek felé is, hogy ők nyitottak lennének a lazításokra.

Ettől függetlenül az unió oldaláról tárgyalásokat vezető Maroš Šefčovič továbbra is kiáll amellett, hogy a digitális szabályozásról nem egyezkednek, és ezt egy lapunknak nyilatkozó tisztviselő is megerősítette.

Ugyan a korábbi kereskedelmi volumenen alakuló fémkvóták kialkudása magasan van az EB prioritáslistáján, az amerikaiak jellemzően olyan speciális acél- és alumíniumelemeket vásárolnak az unióból, amelyeket máshonnan nem nagyon éri meg beszerezni.

Ennek megfelelően könnyen lehet, hogy a Bizottság tárgyalói kivárásra játszanak, miközben egyelőre ők sem biztosították az USA ipari termelőinek kialkudott vámmentességet, hiszen ez még az Európai Parlament jóváhagyására vár.

Ha az USA valóban nem talál alternatívát, akkor könnyen lehet, hogy a piac beárazza az európai fémtermékek fontosságát, és vagy alkalmazkodik a magasabb árakhoz, vagy pont az amerikai gyártók akarják majd kilobbizni kormányuknál, hogy ne kelljen kifizetni a nemzetbiztonsági okokra hivatkozva kivetett 50 százalékos vámokat.

Címlapkép forrása: EU