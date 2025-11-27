  • Megjelenítés
Lecsapott az ukrán titkosszolgálat - Kétségbeesett lépésre kényszerült Oroszország
November 25-én készült műholdfelvételeken látható, amint két vontatóhajó húz egy megrongálódott orosz hadihajót a novorosszijszki kikötőben. A felvételeket Tom Bike, nyílt forrású hírszerzéssel foglalkozó (OSINT) kutató tette közzé, aki szerint a hajó valószínűleg egy Projekt 1171-es nagy partraszálló hajó - írja az United24.

A szakértő értékelése alapján a két vontatóhajó használata és a hajó mozgatásának módja jelentős sérülésekre utal. Elemzése egybevág a korábbi ukrán jelentésekkel, amelyek sikeres csapásokról számoltak be az orosz haditengerészeti infrastruktúra ellen a Fekete-tenger térségében.

A Hromadszke ukrán hírportál korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálatra hivatkozva arról írt, hogy dróncsapás érte az egyik orosz partraszálló hajót Novorosszijszknál. Az orosz hadsereg nem erősítette meg a támadást,

a vontatási művelet azonban egyértelműen működési zavarokra utal.

A Projekt 1171-es hajókat partraszálló hadműveletekre tervezték, képesek csapatokat és felszerelést közvetlenül kirakodni nehezebb terepnek számító partszakaszokon is. Páncélozott járműveket, akár harckocsikat is szállíthatnak. A Fekete-tengeri Flotta kötelékébe már csak két működő példány található: az Oroszk és a Nyikolaj Filcsenkov.

Tom Bike megjegyezte, hogy az orosz haditengerészet gyakran váltogatja hadihajói pozícióját a kikötőkön belül az újabb támadások kockázatának csökkentése érdekében. A legújabb felvételek azonban egyértelmű bajra utalnak: a hajót feltehetően javításra vontatják.

A címlapkép illusztráció, azon az Admiral Grigorovics látható. Címlapkép forrása: Getty Images

