Lecsapott az ukrán titkosszolgálat - Kétségbeesett lépésre kényszerült Oroszország

A szakértő értékelése alapján a két vontatóhajó használata és a hajó mozgatásának módja jelentős sérülésekre utal. Elemzése egybevág a korábbi ukrán jelentésekkel, amelyek sikeres csapásokról számoltak be az orosz haditengerészeti infrastruktúra ellen a Fekete-tenger térségében.

A Hromadszke ukrán hírportál korábban az Ukrán Biztonsági Szolgálatra hivatkozva arról írt, hogy dróncsapás érte az egyik orosz partraszálló hajót Novorosszijszknál. Az orosz hadsereg nem erősítette meg a támadást,

a vontatási művelet azonban egyértelműen működési zavarokra utal.

A Projekt 1171-es hajókat partraszálló hadműveletekre tervezték, képesek csapatokat és felszerelést közvetlenül kirakodni nehezebb terepnek számító partszakaszokon is. Páncélozott járműveket, akár harckocsikat is szállíthatnak. A Fekete-tengeri Flotta kötelékébe már csak két működő példány található: az Oroszk és a Nyikolaj Filcsenkov.

Tom Bike megjegyezte, hogy az orosz haditengerészet gyakran váltogatja hadihajói pozícióját a kikötőkön belül az újabb támadások kockázatának csökkentése érdekében. A legújabb felvételek azonban egyértelmű bajra utalnak: a hajót feltehetően javításra vontatják.

A címlapkép illusztráció, azon az Admiral Grigorovics látható. Címlapkép forrása: Getty Images