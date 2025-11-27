Súlyos kritikát kapott Trump főtárgyalója: szinte senki sem hisz már neki, mégis rajta múlhat az ukrajnai béke

Élesen kritizálta az Egyesült Államok egyik főtárgyalóját a korábbi nagykövet, mivel szerinte Witkoff hitelessége a kiszivárgott telefonbeszélgetéseket követően „romokban hever”. A különmegbízott a közeljövőben Moszkvába utazik, hogy tárgyaljon az oroszokkal az ukrajnai háború lezárásáról. William Taylor több amerikai kormány alatt is betöltötte a nagyköveti pozíciót Kijevben, most úgy gondolja, hogy Witkoff lerombolta a hitelességét azt követően, hogy kiszivárgott a megbeszélése Jurij Usakovval, a Kreml egyik vezető tanácsadójával. A beszélgetés során tanácsokat adott Vlagyimir Putyin orosz elnöknek, hogy hogyan kellene közelednie Donald Trumphoz.
Teljesen elvesztette a hitelességét. Soha nem volt sok hitelessége az ukránok körében, Európa számos részén sem volt sok hitelessége
– mondta Taylor, majd hozzátette, hogy szerinte most még az oroszok egy része előtt is eljátszotta ezt.
A volt nagykövet szerint ez egyértelműen bizonyítja azt is, hogy a 28 pontos béketerv az oroszoktól származott. Szerinte a tervet Witkoff javasolta, de valójában az oroszok fogalmazhatták meg. Arra is rámutatott, hogy amerikai főtárgyaló sürgethette Usakovot, hogy Putyin
még azelőtt hívja fel az amerikai elnököt, mielőtt Volodimir Zelenszkij ukrán államfő Washingtonba utazna.
Ezt a tanácsot Moszkvában is „üdvözölték”.
Az ügy ugyanakkor komoly belpolitikai feszültséget okozott az Egyesült Államokban is, mivel számos republikánus képviselő is azon az állásponton van, hogy mindez túlzottan kedvez Oroszországnak. Don Bacon képviselő például Witkoff azonnali elbocsátását követelte, a demokraták közül volt, aki egyenesen árulónak nevezte. Az éles kritikák ellenére Trump bevédte a főtárgyalóját.
Taylor ugyanakkor a kialakult hitelességi válság ellenére arra bíztatja Kijevet, hogy folytassa a tárgyalásokat az Egyesült Államokkal, mivel a 19 pontosra csökkentett terv már egy járható alapot képez a továbbiakhoz. Hozzátette, hogy Witkoff „nem mehet üres kézzel Moszkvába” és „nagyon nehéz dolga lesz”. Komoly erővel kell bírnia, élve az amerikai elnök felhatalmazásával, akár a nagy hatótávolságú rakéták szállításához is Ukrajnának. Szerinte, ha az oroszok végül elutasítják a béketervet, akkor Európának azonnal lépnie kell, és az összes befagyasztott vagyont Ukrajnának adni, valamint további súlyos intézkedéseket hozniuk az orosz gazdaság elfojtása érdekében.
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
