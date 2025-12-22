Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?

A folytatásban a pezsgőpiacról beszélgetünk Fiáth Attila nemzetközi borakadémikussal, aki amellett, hogy szakértői tippeket ad a karácsonyi-szilveszteri pezsgőválasztáshoz, segít azt is megérteni, hogy miért készít pezsgőt, habzóbort egyre több magyar pincészet.
A műsor már meghallgatható Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Ellentmondásos a költségvetési politikai teljesítménye – (02:22)
- Magyar pezsgőpiac – (13:11)
A Checklist az ünnepek alatt is jelentkezik izgalmas tartalmakkal: egy podcastben szerepel például Zsiday Viktor és Madár István, vendégünk lesz Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája, Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző, és Kökény László, a Corvinus Egyetem Turizmus Tanszékének vezetője is.
Címlapkép forrása: EU
