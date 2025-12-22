  • Megjelenítés
Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?
Podcast

Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?

Portfolio
Megjelent a Checklist legfrissebb adása. Mai műsorunk első részében arról lesz szó, hogy a választási osztogatás már elkezdődött, de egy kicsit másképp néz ki, mint eddig. Ellentmondásos volt a költségvetési politika teljesítménye 2025-ben, a legérdekesebb fejlemények pedig most jönnek csak igazán, ennek pedig leginkább az az oka, hogy a költségvetés teljesen elvesztette horgony szerepét. A témáról Csiki Gergelyt, a Portfolio lapigazgatóját, makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.   

A folytatásban a pezsgőpiacról beszélgetünk Fiáth Attila nemzetközi borakadémikussal, aki amellett, hogy szakértői tippeket ad a karácsonyi-szilveszteri pezsgőválasztáshoz, segít azt is megérteni, hogy miért készít pezsgőt, habzóbort egyre több magyar pincészet.

A műsor már meghallgatható Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

KÖVESS MINKET

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Ellentmondásos a költségvetési politikai teljesítménye – (02:22)
  • Magyar pezsgőpiac – (13:11)

A Checklist az ünnepek alatt is jelentkezik izgalmas tartalmakkal: egy podcastben szerepel például Zsiday Viktor és Madár István, vendégünk lesz Móró Tamás, a Concorde vezető stratégája, Bendarzsevszkij Anton külpolitikai elemző, és Kökény László, a Corvinus Egyetem Turizmus Tanszékének vezetője is. 

Címlapkép forrása: EU

További epizódok
További epizódok

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

MNB Intézet

MI vs. Tudomány: 1-0

A mesterséges intelligencia körüli hype áldozata lett az akadémiai integritás: egy szenzációsnak tűnő MI-tanulmányáról kiderült, hogy valószínűleg teljes egészében koholmány. Az ügy r

RSM Blog

NAV Online Számla figyelmeztetés

Az elmúlt időszakban több vállalkozás kapott NAV-értesítést a NAV Online Számla rendszerbe beküldött számlaadatokkal kapcsolatban. A hatóság a 2025. szeptember közepe óta beérkező NAV Onl

Kasza Elliott-tal

MARA Holdings - kereskedés

Érik egy visszaszállás a MARA-ba, bár nehezen tudom számozni a grafikont, mert a sok ABC szerkezeten nem látszik, hogy melyik milyen idősíkon ABC, és melyik melyiknek a része. Egyszer majd letisz

Konferencia ajánló

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

Mesterséges intelligencia: buborék vagy megatrend?

2026. január 27.

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Lángokban áll a stratégiai fontosságú kikötő: evakuálták a hajók legénységét, 1500 négyzetméteren tombol a tűz
Fájó karácsonyi ajándék: Kína súlyos gazdasági csapást mért az Európai Unióra
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility