Elkezdődött a választási költekezés: mi jöhet a költségvetésben jövőre?

Portfolio 2025. december 22. 17:00

Megjelent a Checklist legfrissebb adása. Mai műsorunk első részében arról lesz szó, hogy a választási osztogatás már elkezdődött, de egy kicsit másképp néz ki, mint eddig. Ellentmondásos volt a költségvetési politika teljesítménye 2025-ben, a legérdekesebb fejlemények pedig most jönnek csak igazán, ennek pedig leginkább az az oka, hogy a költségvetés teljesen elvesztette horgony szerepét. A témáról Csiki Gergelyt, a Portfolio lapigazgatóját, makrogazdasági elemzőjét kérdeztük.



A folytatásban a pezsgőpiacról beszélgetünk Fiáth Attila nemzetközi borakadémikussal, aki amellett, hogy szakértői tippeket ad a karácsonyi-szilveszteri pezsgőválasztáshoz, segít azt is megérteni, hogy miért készít pezsgőt, habzóbort egyre több magyar pincészet.