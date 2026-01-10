  • Megjelenítés
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok
Megdöbbentő probléma az USA topegyetemein: nem tudnak elhelyezkedni a diákok

Vidovszky Áron
Immár ötödik alkalommal beszélgettünk két kiváló magyar ivy league-es diákkal az amerikai elitoktatás szépségeiről és buktatóiról: Kovács Ferenc Somával a Harvardról és Szepesi Mórral a Yale-ről. Mivel már öt szemesztert abszolváltak sikeresen, egyre több szakmai kérdést is megbeszéltünk a politika, a gazdaság és a tőkepiacok területén, de tettük ezt továbbra is úgy, hogy a személyes hangvétel és az élményszerű, szubjektív elbeszélés semmiképpen ne lássa kárát. A beszélgetést Vidovszky Áron a Portfolio Investment Services üzletágvezetője készítette.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Venezuelai események – (01:05)
  • Yale-Harvard amerikai foci összecsapás – (06:18)
  • Harvard és Yale közti különbségek – (22:50)
  • Yale Political Union és első magyar elnöke – (27:00)
  • Futókarrier a Harvardon – (31:50)
  • A politikai elit a Yale-re látogat – (37:30)
  • Félidős választások körüli diskurzus – (43:40)
  • Mit hozhat az új jegybankelnök? – (53:25)
  • Palantir vezér a Yale-en? – (1:01:10)
  • Amerikai részvénysúlyozás problematikája – (1:04:50)
  • Mibe fektetnek az amerikai diákok? – (1:15:10)
  • Mi foglalkoztatja az amerikai egyetemistákat? – (1:18:15)
  • Az AI kinyírta a gyakornoki helyeket? – (1:22:00)
  • Mennyit keres egy profi sportoló a Harvardon? – (1:29:45)
  • 2026 első féléves tervek – (1:31:20)
  • A „pain in the ass” 2026-ban is adekvát – (1:37:55)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

