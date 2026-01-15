Három izgalmas részvény, amit vennénk januárban

  • Megjelenítés
Míg a magyar lakosság többsége még az év eleji hóból próbálta kiásni autóját, Donald Trump hiperaktív üzemmódba kapcsolt, és máris felforgatta a piacokat. Az év első Invest podcastjében megvizsgáltuk, mi fán terem az új „Trump-trade”, és kiknek érdemes közelről figyelnie a Rába és a 4iG körül zajló, hírvezérelt száguldást, ahol a hadiipari ambíciók alapjaiban írják át a befektetői várakozásokat. Megkerestük a választ arra is, hogy a réz lehet-e az évtized stratégiai nyersanyaga, és milyen eszközökön keresztül profitálhatunk a kínálati szűkületből. Végül pedig a Long/Short játékban hoztunk három részvényt, amit vennénk, és három részvényt, amit elkerülnénk januárban. A stúdióban Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője és Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője.
Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Autós örömök a havon – (00:50)
  • Izgalmasan indult 2026 – (03:18)
  • Az új Trump-trade – (05:26)
  • Van potenciál a Rábában? – (07:47)
  • Hogyan vegyünk rezet? – (14:14)
  • PayPal: itt a beszálló? – (23:28)
  • Van értelme a technikai elemzésnek? – (29:54)
  • Long/Short játék – (35:18)

