Három izgalmas részvény, amit vennénk januárban
Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro – (00:00)
- Autós örömök a havon – (00:50)
- Izgalmasan indult 2026 – (03:18)
- Az új Trump-trade – (05:26)
- Van potenciál a Rábában? – (07:47)
- Hogyan vegyünk rezet? – (14:14)
- PayPal: itt a beszálló? – (23:28)
- Van értelme a technikai elemzésnek? – (29:54)
- Long/Short játék – (35:18)
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
