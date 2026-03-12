  • Megjelenítés
FONTOS Szétlövi Irán az öböl tankerhajóit, hatalmasat ugrott az olajár, eszkalálódik a háború - Percről percre tudósítunk az iráni háborúról csütörtökön
Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél

Portfolio
Az Invest friss adásában Vidovszky Áron, a Portfolio Investment Services üzletágvezetője és Nagy Viktor, a Portfolio vezető részvényelemzője az iráni háború olajpiaci tanulságaitól a dinamikus árazás új hullámán át az OpenAI–Anthropic konfliktusig rakja össze, mit üzen most a piac a befektetőknek. Beszélnek arról is, miért került bajba a Porsche és miben erősebb a Toyota, valamint összegezzük a magyar blue chipek (OTP, MOL, Telekom, Richter) friss jelentéseit is.

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Noma-botrány – (00:53)
  • Értékvezérelt vs érdekvezérelt AI – (06:11)
  • Dinamikus árazás a Playstationnél – (16:25)
  • Nem az a fontos, hogy most mennyi az olajár? – (24:58)
  • Miért van egyáltalán tőzsdén az olaj? – (29:27)
  • A Porsche bajban, a Toyota Afrikában – (40:12)
  • Jelentettek a magyar blue chipek – (48:45)
  • Kis cégek a Budapesti Értéktőzsdén – (52:23)
  • Long/Short játék – (01:01:30)

Címlapkép forrása: Portfolio

