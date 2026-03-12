Itt a háborús olajár, de van egy grafikon, amiről senki sem beszél

Az Invest nézhető Youtube-on, meghallgatható Spotify-on és az Apple Podcasten, illetve a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

Intro – (00:00)

Noma-botrány – (00:53)

Értékvezérelt vs érdekvezérelt AI – (06:11)

Dinamikus árazás a Playstationnél – (16:25)

Nem az a fontos, hogy most mennyi az olajár? – (24:58)

Miért van egyáltalán tőzsdén az olaj? – (29:27)

A Porsche bajban, a Toyota Afrikában – (40:12)

Jelentettek a magyar blue chipek – (48:45)

Kis cégek a Budapesti Értéktőzsdén – (52:23)

Long/Short játék – (01:01:30)

