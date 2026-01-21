  • Megjelenítés
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor
Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor

Portfolio
A frissen közzétett új KRESZ-tervezet a közlekedésbiztonságot teszi központi elvvé: a sebességhatárok nem változnak, a teherautók szabályai rugalmasabbá válnak, a kerékpárosok mozgástere bővül, az e-rollerek pedig végre nevesítve, kategóriák szerint kerülnek szabályozásra – mondta a Mosolyzóna Autósiskola vezetője, a KRESZ-professzorként ismert Pető Attila a Checklist keddi adásában. (A megszólalás 09:20-nál indul.)
A műsor másik témája, hogy bírsággal számolhatnak az otthon startos kiemelést kapott ingatlanfejlesztők, ha nem tudják négy év alatt eladni a tervezett lakásokat. Gulyás Veronikával, a Portfolio elemzőjével áttekintettük, hogy ennek milyen hatása lehet a kínálatra és az árakra. Az ingatlanpiac aktualitásairól bővebben a Portfolio Property Warm Up konferencián lesz szó.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Bajban az OSP-ingatlanfejlesztők?− (01:51)
  • Új KRESZ: alaposan újrahúzták − (09:20)

Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images

