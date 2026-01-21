Jöhet az e-rolleres száguldás: ismerteti az új szabályokat a KRESZ-professzor

A műsor másik témája, hogy bírsággal számolhatnak az otthon startos kiemelést kapott ingatlanfejlesztők, ha nem tudják négy év alatt eladni a tervezett lakásokat. Gulyás Veronikával, a Portfolio elemzőjével áttekintettük, hogy ennek milyen hatása lehet a kínálatra és az árakra. Az ingatlanpiac aktualitásairól bővebben a Portfolio Property Warm Up konferencián lesz szó.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:
Főbb részek:
- Intro − (00:00)
- Bajban az OSP-ingatlanfejlesztők?− (01:51)
- Új KRESZ: alaposan újrahúzták − (09:20)
Címlapkép forrása: Artur Widak/NurPhoto via Getty Images
Elévülési idő számítása - elévülési idő kisokos
Ebben az elévülési kisokosban azok számára nyújtunk áttekinthető, közérthető tájékoztatást, akik régi banki követeléssel, végrehajtással vagy egyéb követeléskezelői megkereséssel
