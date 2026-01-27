  • Megjelenítés
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba
Így szállhat be egy átlagbefektető a nagy arany raliba

Portfolio
Egyelőre töretlennek tűnik az arany tőzsdei szárnyalása, miután unciánkénti ára története során először 5000 dollár fölé emelkedett. Mit jelent ez az árfolyam, honnan jutottunk idáig, és milyen tényezők – köztük a dollár gyengülése – állhatnak a háttérben? Érdemes-e most, ilyen árfolyam mellett aranyba fektetni, hogyan kezdje el egy átlagbefektető? A témáról a Portfolio Checklist hétfői adásában Kaszab Balázst, a Portfolio elemzőjét kérdeztük, míg a befektetésekkel általában a február 24-i Portfolio Investment Day konferencián foglalkozunk. (A megszólalás 16:22-nél indul.)
A műsor másik témája, hogy az MNB az ügyfelek helyzetét javítani hivatott ajánlást adott ki a hitelfedezeti biztosításokról. Palkó István, a Portfolio vezető elemzője arról beszélt, hogy a biztosítók által alkalmazott jelenlegi gyakorlat miért aggályos és hogyan nyerhetnek a váratlan helyzetek miatt fizetési nehézségbe kerülő adósok az ajánlott változások megvalósulásával. A témáról részletesen a március 17-i Portfolio Biztosítás 2026 konferencián is lesz szó.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro − (00:00)
  • Hitelfedezeti biztosítások: így javulhat az adósok helyzete − (01:50)
  • Makronaptár - (15:05)
  • Száguld az arany − (16:22)

Címlapkép forrása: Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

