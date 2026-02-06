  • Megjelenítés
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?
Lemészárolták a kriptókat és az ezüstöt, mi jöhet most?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist pénteki adása. A műsor első részében a bitcoinról volt szó, miután tegnap éjszaka lényegében lemészárolták a kriptovalutákat az amerikai kereskedésben, de az ezüst ára is nagy ütést kapott. Nagy Viktorral a Portfolio Részvény rovatának vezető elemzőjével áttekintettük az okokat és megnéztük, hogy jelenthetnek-e vételi lehetőséget a kialakult árak. A műsor második felében a költségvetésről volt szó. Orbán Viktor miniszterelnök szokásos péntek reggeli interjújában egy mondatával arra utalt, hogy a 2027-es büdzsében is 5% lehet a GDP-arányos deficit. Ha ez valóban így lesz, akkor az új megvilágításba helyezi a kilátásokat. A témáról Csiki Gergellyel a Portfolio lapigazgatójával beszélgettünk.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Bitcoin mészárlás – (01:41)
  • Költségvetés – (12:38)
  • Tőkepiaci kitekintő – (24:54)

