Brexit: itt a nagy döntés – Mit kell tudni róla?

Ahogy maga a Brexit-história, úgy a ma délelőttre várt szavazás is "nyúlik, mint a rétestészta", hiszen most arról beszél Boris Johnson, hogy csak ma este kerül majd sor a szavazásra (tegnap még úgy volt, hogy ma fél 10-től kezdődik a vita és bár a 90 perces időkeretet elhagyták, de az volt esélyes, hogy valamikor még dél előtt sor kerül a döntésre). A brit kormányfő a beszédében azt jelezte: tart attól, hogy a ma esti szavazás nem is lesz "ügydöntő", mert az alább már kifejtett Letwin-módosítót előbb elfogadja a parlament, így az EU-tól kiharcolt kilépési megállapodásról már nem is szavaz a ház.

(A brit miniszterelnöki iroda a BBC értesülése szerint úgy döntött, hogy a Letwin-indítvány elfogadása esetén a Brexit-megállapodásról tervezett általános szombati szavazás elmarad - vagy legalábbis a konzervatív frakció abban nem vesz részt, és ez automatikusan a jóváhagyás elutasítását jelentené -, és a jövő hét elején a kormány szavazásra beterjeszti a megállapodás jogi szövegét - jelezte az MTI.)

Így tehát ha előbb a Letwin-módosító átmegy, akkor ma este vége a szavazási sorozatnak és Johnsonnak kötelezően kérnie kell az EU-tól a Brexit harmadik halasztását, ami elvileg csak egy rövid technikai halasztás lenne a ratifikáció miatt, de a gyakorlatban január 31-ig kell kérnie a halasztást. A Benn-törvény egyébként nemcsak a halasztási kérelem formáját írja elő Johnsonnak, hanem azt is, hogy amit az EU felajánl majd, azt kötelezően el kell fogadnia 2 napon belül.