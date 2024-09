Fegyverkezést akar Brüsszel, belső háború lett belőle

Az EU védelmi reformjának költségei körüli bizonytalanság továbbra is nagy kihívás elé állítja a szakértőket, diplomatákat és tisztviselőket, miközben az iparág és a tagállamok kormányai egyre világosabb iránymutatásokat követelnek a közelgő költségvetési tárgyalások előtt. Már éles konfliktus bontakozik ki a tagországok között, hogy mennyi pénzt mozgósítsanak a hadseregek felfegyverzésére – írja az Euractiv

Andrius Kubilius, az EU első védelmi biztosa, célul tűzte ki a határokon átnyúló katonai együttműködés fokozását és a hosszú távú beszerzési tervek megvalósítását. Az erre vonatkozó javasolt 2025-2027-es védelmi ipari programra (EDIP) szánt 1,5 milliárd eurós költségvetés azonban nem elegendő – mondta Kubilius.

Az EU vezetői és az ipar képviselői is megkérdőjelezik, hogy mekkora összegre van valójában szükség.

Ursula von der Leyen 500 milliárd eurós becslése a következő évtizedre, illetve Thierry Breton korábbi belső piaci biztos által javasolt 100 milliárd euró továbbra sem biztos alap a tárgyalásokhoz.

A Draghi-jelentés pedig inkább a szabályozás, a közös beszerzések és a privát tőke bevonását szorgalmazza.

A tagállamok, különösen a takarékosabbak, egyértelmű költségbecslést várnak, mielőtt további források jóváhagyásáról döntenének. Az EU védelmi iparának fellendítése ugyanis rengeteg változótól függ, például a gyártási költségektől, az új termelési vonalak szükségességétől és a tagállamok együttműködési hajlandóságától. Az ipar szerint az első kérdés az, hogy a tagállami fegyveres erőknek pontosan mire van szükségük, és milyen határidőre.

Bár az EU forrásai nem oldják meg azonnal az összes problémát, a kutatás-fejlesztési alapok és a határokon átnyúló együttműködések már eddig is pozitív hatást gyakoroltak a védelmi iparra. Kubilius hamarosan előterjeszti javaslatát az európai védelmi jövőről, amely konkrét javaslatokat fogalmaz meg a tagállamok védelmi hiányosságainak orvoslására.

Az EU költségvetési reformtervének már most része, hogy a kohéziós forrásokat is felhasználhatóvá teszi a katonai kapacitásépítésekre. Egyelőre a legtöbb tagállam támogatja az eddigi fejlesztési forrásokra vonatkozó korlátozások feloldását, de itt is részletszabályokat várnak Brüsszeltől.

