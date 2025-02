Földrengésszerű változások jönnek az EU forrásoknál

Portfolio 2025. február 19. 16:10

Az Európai Bizottság új agrártámogatási rendszert vezetne be, amely kevesebb adminisztrációs terhet jelentene a gazdáknak, miközben nagyobb védelmet nyújtana a termelőknek. A rendszer célja, hogy az agráriumot a klímavédelem partnereként kezelje, és az uniós agrárpolitika (KAP) következő ciklusára vonatkozó elképzelések szerint a támogatásokat nem területalapon, hanem a gazdaságok szintjén osztanák el. A Vision névre keresztelt dokumentum tabudöntő is, az agrárfinanszírozáshoz eddig nem mert hozzányúlni Brüsszel, de az Európai Bizottság hosszú távú stratégiát mutatott be az agrárszektor jövőjére vonatkozóan.