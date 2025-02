Titkos EU-dokumentum szivárgott ki: hatalmas költekezés indulhat

A közös védelmi politika erősítéséről, Ukrajna biztonsági garanciáiról és az Oroszországgal való béketárgyalások lehetséges kereteiről egyeztetnek majd az Európai Unió vezetői a március 6-i csúcstalálkozón a tanács előzetes programterve alapján. Lengyelország különösen aktív szerepet vállal a folyamatban, miközben az uniós vezetők a védelmi kiadások növelésének és a fegyverkezési szabályok egyszerűsítésének lehetőségeit mérlegelik. Az új finanszírozási mechanizmusok kérdése is napirendre kerül, de egyelőre elkerülnék a közös adósságvállalást a tagállamok.

Az Európai Unió vezetői március 6-án tartanak csúcstalálkozót, amelynek egyik fő témája az Oroszországgal való békemegállapodás, Ukrajna biztonsági garanciái és egy esetleges uniós különmegbízott kinevezése a tárgyalások vezetésére. António Costa kérésére a tagállamoknak el kell dönteniük, hogyan viszonyulnak ezekhez a kérdésekhez – írja a Politico.

A soros elnökséget betöltő Lengyelország különösen aktív szerepet vállal a folyamatban.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, az ország európai ügyekért felelős államtitkára szerint Varsó igyekszik felrázni az uniós partnereket, hogy komolyabb lépéseket tegyenek a biztonsági és külpolitikai kérdésekben. Hangsúlyozta, hogy az EU nem engedheti meg magának a passzivitást, hanem proaktívan kell fellépnie, különösen a védelmi kiadások növelése terén.

A csúcstalálkozóra készült előzetes dokumentumok szerint az EU vezetői egyértelmű irányt szabhatnak a közös védelmi ipar megerősítésére.

Ennek érdekében a Stabilitási és Növekedési Paktum szabályain belüli „rugalmassági lehetőségek” kihasználásáról tárgyalnak, amelyek lehetővé tennék a tagállamok számára a védelmi kiadások jelentős növelését. Emellett az Európai Bizottságot is arra kérik, hogy dolgozzon ki új finanszírozási forrásokat az európai védelmi fejlesztések támogatására, akár a többéves pénzügyi kereten – vagyis az EU közös költségvetésén – belül.

A tagállamok egyre inkább igyekeznek eltávolítani azokat a bürokratikus akadályokat, amelyek eddig lassították a fegyverkezési beszerzéseket. Az előzetes uniós dokumentumok szerint

a Bizottság egy olyan „védelmi specifikus egyszerűsítési csomagot” dolgozhat ki, amely gyorsítaná a fegyverek beszerzését és fejlesztését.

Bár a védelmi ipar finanszírozásának kérdése továbbra is napirenden van, az előzetes dokumentumok szerint nem várható, hogy az EU közös kötvénykibocsátással újra együttes eladósodásról döntsön, mint a helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) esetében.

Ehelyett az Európai Beruházási Bank hiteleinek könnyebb elérhetőségére helyezik a hangsúlyt, hogy a védelmi szektorban működő vállalatok könnyebben juthassanak forrásokhoz.

A tagállamok azért is váltak nyitottá a hadi kiadások fokozására – túl azon, hogy elemi érdek lehet az európai biztonság megerősítése, mivel Donald Trump amerikai elnök magára hagyná a kontinenst –, mert a gazdasági elemzések az innovációt, a versenyképességet is fokozhatja a védelmi ipar felfuttatása, amellett hogy már rövid távon is jelentős GDP-bummot hozhat magával.

