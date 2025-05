Az önkormányzatok felé tolódhat az EU-s források elosztása

Portfolio 2025. május 28. 12:07

A többnyire európai nagyvárosokat tömörítő Eurocities érdekszervezet több tagja arra buzdítja az Európai Bizottságot, hogy minél jobban vonják be a helyi városvezetéseket is a következő költségvetési ciklus megtervezésébe. Ez alapvetően egybecseng a források felhasználásának alapelveivel, a jelenleg ezért felelős biztos és az Európai Parlament véleményével is, amely azt is szorgalmazná, hogy ilyen módon juthassanak források az európai polgárokhoz akkor is, ha például a jogállami feltételek teljesülésének elmaradása miatt, a nemzeti kormányok előtt elzárnák a hozzáférést.