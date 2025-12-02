  • Megjelenítés
Brüsszel nem ad pénzt mostantól, ha valaki nem működik együtt a bevándorlók kitoloncolásában
Uniós források

Brüsszel nem ad pénzt mostantól, ha valaki nem működik együtt a bevándorlók kitoloncolásában

Az EU intézményei előzetes megállapodást kötöttek a vámkedvezményeket biztosító GSP-rendszer megújításáról, amely továbbra is kedvezményes piaci hozzáférést ad több mint 60 fejlődő országnak. A frissítés szigorúbb feltételekhez köti a kedvezményeket, kötelezővé téve többek között a Párizsi Megállapodás és más emberi jogi egyezmények ratifikálását, valamint új migrációs, visszatoloncolási együttműködési kritériumokat vezet be.

Az Európai Parlament és a tagállamok hétfőn előzetes megállapodást kötöttek az EU megújított általános vámkedvezményi rendszeréről (GSP), amely továbbra is vámmentes vagy alacsony vámtarifájú hozzáférést biztosít a legszegényebb és legsebezhetőbb országoknak az uniós piacra.

A frissítés lényege, hogy új nemzetközi egyezmények – köztük a Párizsi Megállapodás, a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyezmény és a Gyermekjogi Egyezmény – ratifikálását teszi feltétellé a kedvezmények fenntartásához.

A tárgyalók ugyanakkor szigorították a „visszafogadási feltételrendszert”, vagyis azokat a szabályokat, amelyek alapján a kedvezményes vámtételek megvonhatók,

ha egy partnerország nem működik együtt az irreguláris migránsok visszafogadásában.

A kompromisszum része egy hosszabb értékelési eljárás, legalább egyéves kötelező egyeztetési időszak, valamint az, hogy a legkevésbé fejlett országok számára a mechanizmus alkalmazása két évvel később indul.

Az EU érzékeny rizsszektorának védelmére automatikus védzáradék kerül a rendeletbe: ha egy harmadik országból érkező rizsimport volumene meghalad egy előre rögzített szintet, a rendszer automatikusan korlátozó intézkedéseket aktivál. Az Európai Parlament szerint ez a korábbiaknál kiszámíthatóbb és gyorsabban működő garanciát ad az uniós termelőknek.

A kompromisszumot még az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is hivatalosan jóvá kell hagynia.

A GSP rendszer 1971 óta létezik, jelenleg több mint 60 ország mintegy kétmilliárd emberének biztosít kedvezményes hozzáférést az EU piachoz; a mostani frissítés tíz évre hosszabbítja meg a rendszer működését az új feltételek mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

