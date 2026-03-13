Teljesen egységes cégjogi rendszert verne át a tagállamokon az Európai Bizottság

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

Korábban már írtunk a Handelsblatt által most ismertetett tervekről: január végén részletesen bemutattuk, hogy Brüsszel egy úgynevezett „28. rezsim” létrehozásán dolgozik, vagyis egy olyan választható, uniós szinten harmonizált jogi kereten, amely nem eltörölné a tagállami cégjogot, hanem egy egységes európai szabályréteget tenne fölé.

A most kiszivárgott „EU Inc.”-terv lényegében ennek a politikai és jogi logikának a konkrétabb, startupokra szabott változataként is olvasható.

A most elkészült és kiszivárgott tervezet ugyanazt a problémát próbálja kezelni, hogy a papíron egységes belső piac a vállalatok számára a gyakorlatban továbbra is 27 eltérő jogi és adminisztratív környezetből áll.

A cikk szerint az új jogi forma lehetővé tenné, hogy az alapítók nagyon rövid idő alatt, teljesen digitálisan, közjegyzői megjelenés nélkül hozzanak létre és jegyezzenek be céget bárhol az EU-ban. A vállalkozóknak elég lenne egyszer regisztrálniuk a társaságukat, és nem kellene többé különböző nyelvű nyomtatványokkal, papíralapú dokumentumokkal és eltérő nemzeti eljárásokkal bajlódniuk.

Az egységes forma az Európai Bizottság szándéka szerint jogbiztonságot teremtene minden tagállamban az ilyen cégeknek.

A Handelsblatt azt írja, hogy Brüsszel ezzel a lépéssel az európai tőkepiaci és innovációs lemaradásra reagál. A Bizottság adatai szerint a kockázatitőke-befektetők átlagosan nagyjából háromszor annyi tőkét helyeznek ki az Egyesült Államokban, mint Európában, miközben a világ leggyorsabban növekvő vállalatainak csak 8 százaléka van az EU-ban, szemben az amerikai 60 százalékos aránnyal. A tervezet indoklása szerint a jelenlegi rendszer széttagolt és bonyolult üzleti környezetet eredményez, ami jogi bizonytalanságot és többletköltséget okoz az alapítóknak, a cégeknek és a befektetőknek is.

A lap szerint az új szabályozás a cégek teljes életciklusára kiterjedne, vagyis nemcsak az alapításra, hanem a megszüntetésre és a fizetésképtelenségi eljárásokra is.

A cél az, hogy egyszerűbbé váljon a határokon átnyúló működés az egységes piacon, és csökkenjen az adminisztratív teher. A javaslat ugyanakkor még nem kész tény: azt az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk. A legjobb esetben az első ilyen formában működő vállalatokat 2028-ban lehetne megalapítani.

Mint arról korábbi cikkünkben részletesen írtunk, az Európai Parlament jogi szakbizottsága már 48 órás, teljesen digitális cégalapítást, az „once only” elv alkalmazását, valamint egy uniós digitális belépési kaput sürgetett az Europe Inc. cégforma mellé, amely a meglévő nemzeti cégnyilvántartásokat kapcsolná össze. Emellett szó volt egységesebb cégazonosítóról, többnyelvű mintadokumentumokról, sőt akár 1 eurós minimumtőkéről is.

