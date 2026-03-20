Kőkemény ultimátumot adott Orbán Viktor az uniós csúcson, hiába a tagállamok ellenállása

Az Európai Unió egyre mélyülő energia- és külpolitikai válsággal szembesül az iráni háború miatt, miközben egy január végi orosz dróntámadás miatt leállt a Magyarországot kőolajjal ellátó fő tranzitvonal, a Barátság kőolajvezeték. Utóbbi helyzet miatt a tagállamok közötti feszültségek is erősödnek, mivel a magyar kormány megvétózta a decemberben Ukrajnának jóváhagyott közös uniós – Magyarország, Szlovákia és Csehország részvétele nélkül – folyósítandó hitel kifizetését. Bár a csütörtöki uniós csúcstalálkozó előtt sem számoltak azzal, hogy sikerülne Magyarország és Szlovákia blokkolását feloldani, mégis ez lett az egyeztetések egyik leghangosabb ügye.
Orbán Viktor miniszterelnök az EU-csúcs utáni sajtótájékoztatóján részletesen beszélt az olajszállítások körüli vitáról, az uniós döntéshozatal állapotáról, a migrációs politikáról, valamint arról is, milyen feltételekkel hajlandó Magyarország továbblépni egyes uniós ügyekben.
Orbán Viktor arról beszélt, hogy Magyarország kitart a decemberben meghozott döntése mellett, hogy támogassa a hitelt magyar szerepvállalás nélkül, de szerinte az ukrán fél lépései a Barátság vezeték ügyében alapvetően megváltoztatták a helyzetet. Úgy fogalmazott: „ha már decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, akkor a kormány nem járult volna hozzá a mintegy 90 milliárd eurós hitelhez, azonban mivel ez csak a pozitív döntés után történt meg, nem várható el, hogy Budapest ezt figyelmen kívül hagyja.”
Az uniós csúcs alatt több tagállami vezető – köztük Friedrich Merz német kancellár, valamint Emmanuel Macron francia elnök és António Costa, az Európai Tanács elnöke – is a lojális együttműködés megsértésének nevezte a magyar vétót. Az erre vonatkozó kérdésekre a magyar kormányfő hangsúlyozta, hogy
jogilag is egyértelmű a helyzet, mivel a döntési folyamat még nem zárult le, így Magyarországnak joga van az álláspontja módosítására.
Elmondása szerint a többi tagállam részéről érkeztek fenyegetőbb hangvételű reakciók, de ezek végül nem vezettek eredményre.
A miniszterelnök a Portfolio kérdésére, amely arra vonatkozott, hogy a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott videokonferencia alatt tett-e fel kérdést, azt válaszolta, hogy meghallgatták az elnököt, de senki sem intézett hozzá kérdést.
Egy másik kérdésünkre, amely arra irányult, hogy Magyarország elkészítette-e március 1-jéig az orosz energiahordozókról való leválási tervét az Európai Bizottság számára, Orbán Viktor azt mondta, hogy
az Európai Bizottságnak kell leadni a visszacsatlakozási tervét nekünk.
Egy másik kérdésre válaszolva az európai olajellátási nehézségeket úgy értékelte, hogy a helyzet rendkívül súlyos, és az Európai Központi Bank beszámolója alapján a globális energiahelyzet két nap alatt olyan mértékben romlott, amely minden korábbi elképzelést felülmúl. Ezzel összefüggésben arról is beszélt, hogy az Európai Unió jelenleg sem az Egyesült Államokkal, sem Oroszországgal, sem Kínával nem áll megfelelő tárgyalási kapcsolatban, ami szerinte súlyos stratégiai hiba, és jelentősen rontja a válságkezelés esélyeit.
A Portfolio azon kérdésére, hogy a polgári vészhelyzeti mechanizmus részeként a kormány kezdeményezte, vagy sem a tényfeltáró elindításához szükséges folyamatot a kormányfő arról beszélt, hogy Magyarország és Szlovákia szeretne a helyszínen tájékozódni, azonban állítása szerint erre egyelőre nem kaptak lehetőséget az ukrán féltől. Ezt úgy értékelte, hogy az ukrán állítások hitelessége megkérdőjelezhető, és hangsúlyozta: ragaszkodnak ahhoz, hogy saját képviselőik is részt vehessenek minden tényfeltáró folyamatban.
A Portfolio kérdésére, amely az uniós tényfeltáró delegációval kapcsolatos magyar álláspontra vonatkozott, Orbán Viktor úgy reagált, hogy elfogadhatatlannak tartaná, ha az Európai Unió olyan bizottságot küldene ki, amelyben sem magyar, sem szlovák kormányképviselő nincs jelen. Amikor arról kérdeztük, hogy amennyiben Ukrajna technikai segítséget kérne a tényfeltáró misszió után a vezeték javításához úgy válaszolt, hogy először a helyszínen akarnak tájékozódni a helyzetről.
A hitellel kapcsolatos más újságírói kérdésekre válaszolva a kormányfő hangsúlyozta, hogy Magyarország csak akkor hajlandó továbblépni az uniós döntéshozatalban, ha nemcsak az olajszállítások állnak helyre, hanem garanciákat is kap arra, hogy hasonló helyzet a jövőben nem fordulhat elő.
Szerinte ez alapvető feltétel, és amíg ez nem teljesül, addig a magyar álláspont nem változik.
A migrációval kapcsolatban Orbán Viktor arról beszélt, hogy egyre több tagállam közelít a magyar állásponthoz. Elmondása szerint több ország is jelezte, hogy az iráni háború után esetlegesen meginduló tömeges menekülthullám esetén nem kíván alkalmazni olyan szabályozást, amely befogadásra kötelezné a kormány, nem engednének be senkit. Úgy látja, hogy a korábban vitatott magyar modell egyre inkább elfogadottá válik, különösen annak fényében, hogy a tagállamok egy része komoly migrációs nyomás lehetőségével számol a közel-keleti konfliktus miatt.
Szlovákia nem áll le, újabb intézkedések jöhetnek Ukrajnával szemben
Robert Fico üzent.
Rossz hírt közöltek, Trump hiába hívja fegyverbe szövetségeseit, a terve kudarcra van ítélve
Nem lesznek biztonságban a tengerészek.
Lépett a szomszédos ország: azonnali beavatkozás jön, a dízel üzemanyagot érinti
Gyorsan változott az álláspont.
Megtörte a csendet Netanjahu: kiderült, mikor érhet véget a háború
Az izraeli miniszterelnök szerint erősebbek, mint valaha.
Megvan a Mol-osztalék összege
A csütörtöki kereskedés után tette közzé a társaság.
Új szakaszba lépett a háború: teljes megsemmisítéssel fenyeget Irán
Nem állnak le a támadások.
Minden erejükkel ellenálltak az Európai Uniónak eddig, most már Norvégia is belépne
Egészen meglepő kijelentés érkezett az északi országból.
Kijózanító üzenet érkezett, az egész világgazdaság beleremeghet a konfliktusba
Irán nem nyújt kezet.
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Bőven lehetne már AI a városokban, csak még nem tudjuk használni
Az AI-t számtalan helyen lehetne használni, hogy olcsóbbá, egyszerűbbé, hatékonyabbá tegye a városok működését, mégsem látjuk a tömeges bevezetést. Pedig a szoftveres megoldások bevezeté
Végrehajtás indult ellened? Így állíthatod meg időben
Amikor végrehajtás indul, sokan érzik úgy, hogy nincs kiút, és már minden eldőlt. Pedig ez korántsem igaz. A folyamatnak több olyan pontja is van, ahol jogszerűen meg lehet állítani, időt l
Az arany drága, de a bányákban még van lehetőség
Az arany kínálata a korlátozott növekedés miatt szinte teljesen kiszámítható, ráadásul nyakunkon a "peak gold", azaz a kitermelés csúcspontja. Az árfolyam már így is mindenkori... The post
Tarozások elévülése 2014 előtt és után
Az elévülés megállapításának szempontjából nem mindegy, hogy egy tartozás 2014 előtt, vagy után keletkezett, mivel ekkor változott a Ptk. és vele a szabályozás. Akinek 2014. előtt keletk
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?