Financial and Corporate IT konferencia: éveket lendített a digitalizáción a koronavírus

Farkas Péter, a 4iG vezérhelyettese Nagy Viktorral, a Portfolio vezető elemzőjével beszélgetett. Elmondta: lefagyás szerű állapotok nem alakultak ki az ügyfeleiknél, de voltak sajátos technikai kihívások, akadt 1-1 cég, melyet jobban megviselt a válság. Voltak területek, melyek kifejezetten nagyot nőttek a krízis alatt, ilyen a tanácsadás vagy az üzemeltetés-támogatás. Voltak olyan vállalatok is, amelyek „előremenekültek”, tovább fejlesztették a szolgáltatásaikat, struktúrájukat. Akadtak olyan cégek is, ahol a költségracionalizálás vált stratégiai szemponttá. Számos fejlesztés történt például a szállítmányozási szektorban, ahol például az érintésmentes fizetés fejlesztése fontos prioritássá vált. Az állami szektort is rosszul érintette a járvány, ezért itt is felgyorsult a digitalizáció.

A kibertámadások munkahelyeket ért támadási intenzitása egyébként a home office időszaka alatt jelentősen megnőtt. A szakember elmondta: a felhőben szerencsére nagy biztonságban vannak az adatok. Farkas Péter arról is beszélt, hogy több akvizíciós célt is találtak maguknak, Magyarországon és külföldön egyaránt. A vezérhelyettes a 4iG részvényeit jelenleg alulértékeltnek tartja; úgy látja, az IT-piac fejleményei magasabb árfolyamot indokolnak.

Fotó: Stiller Ákos