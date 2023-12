Melyik meccsre adtak le először egymillió tippet a magyar focirajongók?

A Szerencsejáték Zrt. számos újítást vezetett be nemrég a TippmixPrón, több nemzetközi trendet beemelve a kínálatába. Többek között mobilapplikációval is bővült a szolgáltatás, amelyet a vállalat minél felhasználóbarátabbá kíván tenni. Ha visszatekintünk a magyar sportfogadás történelmére, számos hasonló innovációval találkozhatunk, amelyek a maguk korában fontos mérföldkövet jelentettek.

A lovassportfogadás, ha máshonnan nem is, a Sose halunk meg című filmklasszikusból sokak számára ismerős lehet, azt azonban talán kevesen tudják, hogy mennyivel megelőzte itthon a „lovizás” a más sportágakra való fogadás rendszerét. Magyarországon csupán néhány hét előkészület után, 1947. október 19-én vezették be a Totót, amit akkoriban csak „embersportfogadásként” emlegettek, utalva arra, hogy immár nem csak lovak, hanem sportolók várható teljesítményére is lehet tippelni.

A Totó itthoni meghonosodására az Olimpiai Játékok világháború utáni újraszervezése adott apropót:

Magyarország háború utáni államkasszájából lehetetlen volt a sportolók felkészítését és az olimpia részvételi költségeit fedezni, ezért sok más európai nemzethez hasonlóan az ország vezetése úgy döntött, hogy a hiányzó összeget sportfogadások szervezésével teremtik elő. A kezdeményezés sikeres volt, a befolyt összeg nagy részét a magyar sport támogatására fordították, így a magyar sportolóknak lehetőségük nyílt részt venni az 1948-as londoni ötkarikás játékokon.

Az 1953-as legendás futballmérkőzés után, amikor a magyar válogatott 6:3-ra verte az angolokat, a sportfogadás iránti érdeklődés óriási növekedésnek indult. Akkor már több mint egy éve lehetőség volt önálló góltotófogadásra, és az eredeti egyhasábos szelvények mellett kollektív szelvényen is lehetett fogadni. 1993-ban elindult a totó-lottó és a góltotó gépesített értékesítése, 3 évvel később, 1996-ban pedig már csak gépi fogadások voltak köthetők.

Amikor az asztalitenisz lett az új futball

A Szerencsejáték Zrt. 1997-ben, 26 éve indította útjára a Tippmixet. Már a kezdetektől lehetőség volt a futballmérkőzéseken kívül jégkorongra, atlétikai versenyekre és Forma-1-es futamokra is fogadni. Eleinte heti egy alkalommal jelent meg a fogadási kínálat, 3 évvel később váltott heti két kínálatra a játék. Az interneten 2006-ban vált elérhetővé a Tippmix, 2013-ban pedig elindult a tippmixpro.hu online sportfogadási portál, ahol két évvel később megjelent az élő fogadás lehetősége is a honlapon.

2020-ban, a Covid-19 járvánnyal járó lezárások nagy változást hoztak a sportfogadási piacra is. Számtalan sportesemény maradt el, így a magyar fogadók új bajnokságokat fedeztek fel maguknak, többek között a türkmén és örmény labdarúgást, a dél-koreai baseballt, de fogadhatóvávált az örmény tollaslabda is.

Az egész 2020-as évet nézve a legnépszerűbb sportok a labdarúgás, az asztalitenisz és a jégkorong voltak.

Új sportágakkal is bővült a TippmixPro 2020-as kínálata, ennek köszönhetően a kick-box, a krikett, a pesapallo és a szumó is bekerült a fogadható tételek közé. Ugyanebben az évben vezették be az e-sport fogadást is a piacra, ami azóta is töretlen népszerűségnek örvend.

Vakcina, karantén, fogadás

Az e-sport fogadás globálisan jelenleg az iparág legdinamikusabban fejlődő szegmense. A fogadók körében mind a hagyományos, mind a szimulátor-típusú játékok népszerűsége ugrásszerűen megnőtt a járványidőszak alatt az elmaradó sportesemények következtében. A fogadók a League of Legends (LOL), a Dota 2, az Arena of Valor és a King of Glory játékokat követik leginkább az online csatateres e-sportok közül, a belső nézetű lövöldözős játékok között a Counter-Strike, a Rainbow Six Siege, a Call Of Duty (COD) és az Overwatch a legnépszerűbbek, a valós idejű stratégiai játékokból pedig a Starcraft vezeti a népszerűségi listát.

2020 novemberében a TippmixPro a fogadói visszajelzések, iparági trendek figyelembevételével jelentős tartalmi megújuláson esett át. Mindez nem csak a design modernizálásával járt együtt: számos új funkcióval, illetve főbb folyamatok átalakításával a felhasználók számára is nagyobb játékélmény elérése vált lehetővé.

A fejlesztés főbb céljai között szerepelt a dinamikusan növekvő fogadási kínálat minél hatékonyabb tartalmi kezelése, és nagy hangsúly került az élőben, illetve mobilon fogadók igényeinek teljesebb kiszolgálására is.

Idén újabb változtatások érkeztek a TippmixPróra. A vállalat az EveryMatrix szolgáltatóval kötött megállapodást a platform fejlesztésére, hogy világszínvonalúra emelje a szolgáltatást.

Mostantól applikáción keresztül is lehet fogadni, mind Androidos, mind iOS rendszerrel működő telefonokról,

cashout és fogadáskészítő szolgáltatások most már a tippmixpro.hu-n is elérhetők, illetve a Tippmixen régóta megjátszható „super odds” ajánlat is bekerült az online platform kínálatába. Ezekről a fejlesztésekről nemrég részletesebben is beszélgettünk Horváth Zoltán sportfogadási vezetővel:

Egymillió tipp az EB-n

A magyarok sportok iránti érdeklődése a fogadási statisztikákból is kiolvasható. Nem csak a 6:3 hagyott nyomot a fogadóirodák forgalmán, de a sportágak, amelyekben kiemelkedő eredményeket érnek el a magyar élsportolók, általánosságban kedveltek a fogadók körében, vízilabdára például szívesen fogadnak a magyar játékosok.

A bukmékeri tapasztalatok alapján a torna iránti érdeklődés viszonylag alacsony, a 2012-es olimpia idején viszont a 10 legnépszerűbb sportág közé került a Tippmixen. Ennek az olimpiának volt az egyik legemlékezetesebb pillanata Berki Krisztián lólengésben szerzett aranyérme. A fogadóirodák a dobogós helyezését látták biztosnak, az olimpiai győzelmét már nem annyira. A magyar szurkolók viszont annál inkább bíztak benne, így sokan fogadtak a 2,18-as oddsal megjátszható Berki-győzelemre.

Bernd Storck vezetése alatt 44 év után először szerepelt a magyar férfi labdarúgóválogatott az EB-n. 2016-ra sokáig emlékezni fogunk, mindenhol és mindenki együtt követte a magyar csapat csoportmérkőzéseit, az ünneplő tömeg Budapest belvárosában megállította a villamosforgalmat is. A fogadói érdeklődés is ezt a felfokozott izgalmat tükrözte: a csoportmérkőzések időszakában messze a legtöbb fogadás a magyar válogatott négy mérkőzésére érkezett, a Belgium elleni játékra több mint egymillió tippet adtak le.

