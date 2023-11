Átalakul az online sportfogadás, változások a TippmixPróban is

Portfolio 2023. november 21. 15:00

A pandémia hatalmas változásokat hozott a sportfogadási piacra is: megugrott az online leadott szelvények száma, új piacok nyíltak és váltak közkedveltté, például az e-sport fogadás népszerűsége azóta is folyamatosan ível felfelé. Az idei évben fontos szabályozási módosítások is történtek: az illegális fogadóoldalak kiszorítását célzó intézkedések elindultak, hasonlóan a többi V4-es országhoz. A Szerencsejáték Zrt. hosszú távon a szervezet működését és felépítését is tervezi átalakítani: a lottó mellett a sportfogadásra szeretnének nagy hangsúlyt fektetni az állami tulajdonban lévő cégnél, igazodva a fogyasztói igényekhez.