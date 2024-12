Érintésmentes fizetésben élen jár Magyarország, de a kereskedőknek még van hova fejlődni

Magyarországon a kártyás fizetések 99 százaléka érintésmentesen zajlik, ami nemzetközi összevetésben is kimagasló eredménynek számít, és már minden negyedik kártyának van digitális mása az óránkon vagy telefonunkon - mondja Márkus Gergely, a Mastercard Magyarországért és Szlovéniáért felelős country managere. Ugyanakkor a magyar kereskedők felénél lehet csak kártyával fizetni, ebben még lehetne fejlődni. A szakértő szerint a bolti vásárlásoknál a mobil fel fogja váltani a plasztikot, az online fizetéseket a "Click to pay" egykattintásos fizetés teszi kényelmesebbé.

A Mastercard évről évre kutatja a magyarok fizetési szokásait a Digitális Fizetési Indexben (DFI). Az idén ősszel közzétett felmérésnek mik voltak a fő tanulságai?

Továbbra is azt látjuk, hogy a magyar digitális fizetési ökoszisztéma nemzetközi szinten is versenyképes, és folyamatosan fejlődik. Ugyanakkor fontos tanulság az is, hogy egyre több edukációra van szükség ahhoz, hogy minél többen vegyék igénybe a már elérhető technológiákat. Folyamatosan új fizetési megoldások jelennek meg a piacon, és időbe telik, amíg a felhasználók széles tömegei biztosan és készségszinten megtanulják használni azokat.

Összességében viszont elmondhatjuk, hogy a teljes fizetési forgalom egyre nagyobb arányban digitalizálódik (jelenleg 38 százalék), ami nemzetgazdasági szinten is kedvező folyamat, hiszen fehéredik általa a gazdaság, ami növelheti a versenyképességet. A kereskedőknek pedig azért előnyös, ha digitálisan vásárolnak náluk, mert csökkennek a készpénzhez kapcsolódó költségek és kockázatok, illetve nőhet a kosárérték azáltal, hogy nem szab korlátot a vásárlóknál lévő készpénz mennyisége.

Nemzetközi összehasonlításban a digitális fizetések elterjedtségében hogy áll Magyarország, mely területeken vagyunk vezetők, hol maradtunk le?

Magyarországon a kártyás fizetések 99 százaléka érintésmentesen történik – ez nemzetközi összevetésben is kimagasló eredménynek számít.

Jól állunk az okoseszközökkel történő fizetés tekintetében is: a Magyar Nemzeti Bank statisztikájából kitűnik, hogy 600 ezerrel, nagyjából 2,6 millióra nőtt az okoseszközökbe regisztrált kártyák száma az elmúlt egy évben Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy már minden negyedik kártyának van digitális mása az óránkon vagy telefonunkon.

Szintén említésre méltó, hogy Magyarországon régiós összehasonlításban is erős az iparági együttműködés. A digitális térben elkövetett pénzügyi visszaélések megelőzésére és visszaszorítására irányuló KiberPajzs program kiváló példa erre, de más kezdeményezésekben is gyorsan és hatékonyan működik együtt az ökoszisztéma; a bankok, érdekképviseleti szervek és a szabályozók.

Hogy miben lehetne fejlődni: folyamatosan dolgozunk azon, hogy tovább bővítsük az elfogadói hálózatot, hiszen jelenleg a magyar kereskedők felénél lehet csak kártyával fizetni. Ez az arány ugyanakkor már nagy előrelépést jelent: a Doppio programunknak is köszönhetően ugyanis 4 év alatt sikerült több mint kétszeresére növelni az elfogadóhelyek számát Magyarországon.

Magyarországon a jelek szerint nem vagy nagyon nehezen vernek gyökeret a BNPL-megoldások. Mi lehet ennek az oka és külföldön miért mentek olyan nagyot az utóbbi években?

Ennek több oka lehet. Nem csak Amerikában vagy Nyugat-Európában, de akár a szomszédos országokban is eltérő tendenciákat figyelhetünk meg. A magyarok hagyományosan erősen kötődnek az áruhitelekhez és a személyi kölcsönökhöz, amiket már jól ismernek és régóta használnak. Ezeknek a fedezetlen hiteleknek a piaca folyamatosan nő, ugyanakkor az újabb hiteltermékek esetében - mint pl. most a BNPL - kicsit óvatosabbak a magyarok. Azt viszont korai lenne kijelenteni, hogy a BNPL már nem is fog elterjedni Magyarországon, hiszen számos innovációnál láthatjuk, hogy lassabban „száll fel”, és csak évekkel később robban be. Ahol működik, ott a digitális megoldásokat gyorsabban elsajátító fiatalabb generációk veszik előszeretettel igénybe, és ezt itthon sem lehet kizárni a jövőben.

Milyen hatást várnak a qvik típusú azonnali fizetési megoldásoktól?

A Mastercard üdvözli az összes olyan új megoldást, ami elősegíti a digitális fizetési ökoszisztéma fejlődését. A qvik is egy ilyen szolgáltatás, ami nem csak gyorsítja ezt a folyamatot, de tovább színesíti a fizetési lehetőségek körét. Míg a kártyás fizetés egyik fontos előnye, hogy globális, a világon szinte bárhol kényelmesen és biztonságosan használható, addig a qvik várhatóan bizonyos szegmensekben - például kisebb kereskedőknél vagy lokális szolgáltatóknál - kínálhat vonzó alternatívát. Azzal, hogy szélesedik a paletta és növekszik a verseny, egyre közelebb kerülünk az MNB által is felvázolt, a Mastercard által is támogatott vízióhoz, hogy

2030-ig a fizetések 60 százaléka digitálisan történjen.

A fizetési piac egyik legnagyobb kihívása most Magyarországon, hogy elárasztották a csalók a lakosságot adathalász üzenetekkel, és egyre sikeresebbek. Az MNB adatai szerint az idei második negyedévben 43 százalékkal többet, 2,8 milliárd forintnyi kártyás visszaélés történt itthon. Mit tehet egy a Mastercard a csalások megállítása érdekében, milyen eszközök, megoldások léteznek a csalások ellen?

Ahogy az élet számos területe a digitális térbe költözött, a bűnözők sem kivételek ez alól. A Covid alatt világszerte több mint egymilliárd új felhasználó jelent meg a világhálón, ami a kibertámadók számára óriási lehetőségeket nyitott meg. Jelenleg ott tartunk, hogy idén várhatóan 9,5 billió dollár lesz a kibercsalások okozta globális kár.

Fontos, hogy a kibertámadók elsősorban nem a legfejlettebb védelmi infrastruktúrával rendelkező nagy szereplőket (mint például bankok, vagy fizetéstechnológiai cégek) célozzák, hanem jellemzően a jóval védtelenebb felhasználókat. Mi, mint globális pénzügyi hálózatot működtető vállalat, egyfelől azzal tudunk segíteni, hogy

a legújabb technológiákkal valós időben kiszűrjük és adaptív hitelesítéssel ellenőrizzük a gyanús vagy kockázatosnak tűnő tranzakciókat.

2023-as adatok szerint három év alatt több mint 35 milliárd dollárnyi kárt előztünk így meg világszerte.

A széleskörű védekezéshez ugyanakkor iparági együttműködésre van szükség, hogy felhívjuk az emberek figyelmét az olyan újabb veszélyekre, mint az adathalász csalások és a social engineering támadások. Egy ilyen edukációs együttműködés a már említett KiberPajzs program, amihez a Mastercard is csatlakozott. Amire érdemes figyelni: mindig ellenőrizzük az adott kereskedő oldalát, akinél vásárolunk, és legyünk óvatosak a különböző csatornákon (e-mailben, SMS-ben, telefonon vagy a közösségi médián keresztül) érkező ismeretlen eredetű megkeresésekkel. Mindemellett azt is hasznos tudnunk, hogy a csalások jelentős részét el lehet kerülni megfelelően alacsony limit beállításokkal.

Melyek most a feltörekvő technológiák, fizetési megoldások az online tranzakciók terén és melyek a bolti fizetéseknél? Melyek a legfontosabb trendek?

Online fizetéseknél fontos új szolgáltatásként érkezik a Click to Pay, aminek köszönhetően a fizetési élmény jelentősen gyorsabb és kényelmesebb lesz azáltal, hogy nem kell begépelni a kártyaadatokat egy-egy online fizetésnél. Ez a megoldás nem csak gördülékenyebbé, de biztonságosabbá is teszi a fizetési folyamatot, hiszen a tokenizáció védi az érzékeny kártyaadatokat, amik nem kerülnek át a kereskedőhöz.

A fizikai boltokban pedig egyértelműen azt látjuk, hogy egyre többen mellőzik a plasztik kártyát és fizetnek mobillal, vagy okosórával. A mobiltárcás fizetést iparági előrejelzések szerint globálisan 4,4 milliárd ember fogja használni 2025-re, ami jól mutatja a fogyasztók nyitottságát az innovatív megoldások iránt. A következő években is ezen az úton megyünk tovább: egyre több digitális eszköz – legyen az autó, okosszemüveg vagy virtuális asszisztens – képes lesz automatikusan fizetni helyettünk.

