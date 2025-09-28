  • Megjelenítés
A magyar csúcséttermek titkai: mi kerül 120 ezer forintba egy vacsorán?

Orosz Márton
Újra megjelent Magyarországon a Gault&Millau étteremkalauz, ami 2025 őszén is díjazta a legjobb hazai éttermeket. 

A kiadvány módszertana sokéves tesztelői tapasztalaton alapul, a többnapos képzésben részesült értékelők mintegy 70 szempont szerint, a teljes étkezési élményt vizsgálva pontoznak. Ellenőreik – a kiadvány tradícióinak és szabályainak megfelelően - inkognitóban tettek látogatást és értékelték az éttermeket, egy 1-től 20-ig terjedő pontozási rendszerben.

Az aktuális eredményeket, a magyar gasztronómia helyzetét és a szektor kilátásait Harmath Csabával, a kiadvány chief inspectorával elemeztük a Portfolio Business Podcastben.

