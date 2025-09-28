A magyar csúcséttermek titkai: mi kerül 120 ezer forintba egy vacsorán?

Kasza Elliott-tal Clorox Company - elemzés Kereskedési célpontokat keresgéltem, most éppen a magas ROIC, az elfogadható osztalékhozam és a chart alapon jó beszállási lehetőségek voltak a legfontosabb szempontjaim. Így találtam rá a C

ChikansPlanet A kertészkedés egészséges, és nem csak a friss zöldségek miatt Friss kutatások szerint már heti két és fél óra kertészkedés is elegendő lehet ahhoz, hogy csökkentsük a túlsúly, a magas vérnyomás, a cukorbetegség és más egészs

Holdblog Magyar ingatlanpiac: hórukk országban mérsékelt verseny A héten Zsolt pihenőt kapott, Balázs és Ádám pedig Tibor Dávid Masterplast CEO-val beszélgetett a magyar ingatlanpiac évtizedes kérdéseiről. Dögunalmas szakmai adásunkban szó lesz a... The p

KonyhaKontrolling Külföldre költözés matematikája Hamarosan itt a választás, ilyenkor sokan szokták megfogadni, hogy valamilyen eredmény esetén emigrálnak. Ezeket általában nem kell komolyan venni, valószínűleg üres lenne az ország, ha tényl

Caprica Consulting Megnyílt a biogáz-kassza: 40 milliárd támogatás kerül szétosztásra A most megjelent felhívás a biogáz- és biometán-projektek teljes értékláncát támogatja: az alapanyag-logisztikát és tárolást, az előkészítést, a fermentorokat és gázkezelést, valamint

RSM Blog Agrárgazdaság átadása: a generációváltás és a vagyontervezés kulcsa az agráriumban Az agrárgazdaság átadása az elmúlt években az agrárium egyik legaktuálisabb kérdésévé vált. A rendszerváltás idején önálló gazdálkodóvá vált generáció mára elérte vagy hamarosan