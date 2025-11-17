Rossz hír érkezett a világ egyik vezető gazdaságából

A japán kabinetiroda hétfői jelentése szerint a reál GDP a szeptemberrel záruló három hónapban 1,8 százalékkal esett vissza évesített alapon. Ez volt öt negyedév óta az első csökkenés, bár az eredmény jobb lett a közgazdászok -2,4 százalékos medián várakozásánál. Július és szeptember között negyedéves alapon 0,4 százalékos volt a visszaesés.

A gyenge teljesítményhez, az előrejelzéseknek megfelelően, a magánlakás-beruházások és az export visszaesése járult hozzá. Előbbire az építőipari szabályozási változások, utóbbira a még érvényben lévő amerikai vámok gyakoroltak nyomást. A GDP legnagyobb részét adó háztartási fogyasztás alig mozdult, így nem tudta ellensúlyozni a beruházások visszaesését.

A gazdaság mostani zsugorodását a közgazdászok széles körben várták.

A mostani csökkenést különösen az ingatlanberuházások zuhanása erősítette fel.

Szezonálisan kiigazítva 9,4 százalékkal estek az előző negyedévhez képest. Ilyen mértékű visszaesést legutóbb a Lehman Brothers csődje idején, 2009 második negyedévében mértek (-9,8 százalék).

A gazdaság több mint felét adó magánfogyasztás eközben mindössze 0,1 százalékkal nőtt.

Ez újabb jele annak, hogy a háztartások visszafogják a nem létfontosságú kiadásokat a megemelkedett megélhetési költségek miatt, amelyek a reálbéreket stagnálásban tartják.

Japán kulcsfontosságú inflációs mutatója már három és fél éve a Bank of Japan (BoJ) 2 százalékos célja felett vagy annak közelében áll. Szanae Takaicsi, az ország új miniszterelnöke pedig többször hangsúlyozta, hogy az inflációs teher enyhítése a legfőbb prioritása; ennek részeként közüzemi támogatásokat és üzemanyagadó-csökkentéseket ígért.

A vállalati tőkeberuházások 1,0 százalékkal emelkedtek, felülmúlva az enyhe visszaesésre számító előrejelzéseket, mivel az üzleti bizalom viszonylag erős maradt. A BoJ legutóbbi Tankan-felmérése szerint a nagyvállalatok idén növelni tervezik a kapacitásbővítést, noha a profitok visszaesésére számítanak, részben a vámok miatt. A nettó export 0,2 százalékponttal fogta vissza a növekedést.

A vállalati beruházás erős, noha egyes cégek, például a gyártók, érzik az amerikai vámok hatását. A tőkeberuházások ereje a munkaerőhiány és a verseny diktálta szükségleteket tükrözi, ami arra utal, hogy a béremelések lendülete nagyjából változatlan marad

– mondta Yoshimasa Maruyama, az SMBC Nikko Securities vezető piaci közgazdásza.

Az adatközlést követően a jen lényegében változatlan maradt, délelőtt Tokióban 154,55 körül forgott a dollárral szemben.

Japán gazdasága az év első felében erős volt, a mai GDP-adat viszont azt mutatja, hogy a lendület átmenetileg megakadt. Arra számítok, hogy a gazdaság mérsékelt növekedési pályára tér vissza

– mondta Maruyama.

A nyári gazdasági gyengélkedés erősíti Sanae Takaicsi miniszterelnök érveit a nagy volumenű fiskális élénkítés mellett.

A kormányfő már a héten bemutathatja első gazdasági csomagját. A befektetők számára a legfontosabb kérdés a költségvetési hiányra és az államadósságra gyakorolt hatás, ugyanis ez határozza meg, hogy a növekvő adósságkibocsátás veszélyeztetheti-e a pénzpiaci stabilitást.

A japán 10 éves lejáratú kötvények hozamának alakulása.

A Bloomberg Economics szerint Japán harmadik negyedéves GDP-csökkenése valószínűleg erősíti a Takaicsi-kormány érvelését a további fiskális ösztönzés mellett, és nyomást gyakorol a BOJ-ra, hogy lassítsa a politikai normalizációt

– fogalmazott Taro Kimura közgazdász.

A közgazdászok arra számítanak, hogy a mostani gazdaságélénkítő csomag volumene valamivel meghaladja a tavalyi 13,9 billió jent (89,9 milliárd dollár). A csomag első ízben adhat képet arról, miként kívánja Takaichi összeegyeztetni a bőkezű fiskális ösztönzést az általa ígért költségvetési fegyelemmel.

Eközben a japán jegybank (BoJ) továbbra is a következő hónapokban esedékes kamatemelés felé tart. Az elemzők főként azt figyelik, hogy miként befolyásolja a hétfői adat Takaichi jegybanki politikáról alkotott nézeteit. A kormányfő jelezte, hogy a kamatemelésekkel kapcsolatban óvatos, és a monetáris politika szerepét hangsúlyozza egy erős gazdaság elérésében.

A jegybank következő kamatdöntése december 19-én esedékes. A múlt hónapban a Bloomberg felmérésében a szakértők fele erre az időpontra várt emelést, míg szinte minden közgazdász legkésőbb januárra valamilyen lépést valószínűsített.

Nem gondolom, hogy ez érdemben módosítaná a BoJ gazdasági kilátásait. Alapesetben decemberi kamatemeléssel számolok, azzal a kockázattal, hogy januárra csúszhat

– tette hozzá Maruyama.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images