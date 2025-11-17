Rossz hír érkezett a világ egyik vezető gazdaságából

A japán kabinetiroda hétfői jelentése szerint a reál GDP a szeptemberrel záruló három hónapban 1,8 százalékkal esett vissza évesített alapon. Ez volt öt negyedév óta az első csökkenés, bár az eredmény jobb lett a közgazdászok -2,4 százalékos medián várakozásánál. Július és szeptember között negyedéves alapon 0,4 százalékos volt a visszaesés.
A gyenge teljesítményhez, az előrejelzéseknek megfelelően, a magánlakás-beruházások és az export visszaesése járult hozzá. Előbbire az építőipari szabályozási változások, utóbbira a még érvényben lévő amerikai vámok gyakoroltak nyomást. A GDP legnagyobb részét adó háztartási fogyasztás alig mozdult, így nem tudta ellensúlyozni a beruházások visszaesését.
A gazdaság mostani zsugorodását a közgazdászok széles körben várták.
A mostani csökkenést különösen az ingatlanberuházások zuhanása erősítette fel.
Szezonálisan kiigazítva 9,4 százalékkal estek az előző negyedévhez képest. Ilyen mértékű visszaesést legutóbb a Lehman Brothers csődje idején, 2009 második negyedévében mértek (-9,8 százalék).
A gazdaság több mint felét adó magánfogyasztás eközben mindössze 0,1 százalékkal nőtt.
Ez újabb jele annak, hogy a háztartások visszafogják a nem létfontosságú kiadásokat a megemelkedett megélhetési költségek miatt, amelyek a reálbéreket stagnálásban tartják.
Japán kulcsfontosságú inflációs mutatója már három és fél éve a Bank of Japan (BoJ) 2 százalékos célja felett vagy annak közelében áll. Szanae Takaicsi, az ország új miniszterelnöke pedig többször hangsúlyozta, hogy az inflációs teher enyhítése a legfőbb prioritása; ennek részeként közüzemi támogatásokat és üzemanyagadó-csökkentéseket ígért.
A vállalati tőkeberuházások 1,0 százalékkal emelkedtek, felülmúlva az enyhe visszaesésre számító előrejelzéseket, mivel az üzleti bizalom viszonylag erős maradt. A BoJ legutóbbi Tankan-felmérése szerint a nagyvállalatok idén növelni tervezik a kapacitásbővítést, noha a profitok visszaesésére számítanak, részben a vámok miatt. A nettó export 0,2 százalékponttal fogta vissza a növekedést.
A vállalati beruházás erős, noha egyes cégek, például a gyártók, érzik az amerikai vámok hatását. A tőkeberuházások ereje a munkaerőhiány és a verseny diktálta szükségleteket tükrözi, ami arra utal, hogy a béremelések lendülete nagyjából változatlan marad
– mondta Yoshimasa Maruyama, az SMBC Nikko Securities vezető piaci közgazdásza.
Az adatközlést követően a jen lényegében változatlan maradt, délelőtt Tokióban 154,55 körül forgott a dollárral szemben.
Japán gazdasága az év első felében erős volt, a mai GDP-adat viszont azt mutatja, hogy a lendület átmenetileg megakadt. Arra számítok, hogy a gazdaság mérsékelt növekedési pályára tér vissza
– mondta Maruyama.
A nyári gazdasági gyengélkedés erősíti Sanae Takaicsi miniszterelnök érveit a nagy volumenű fiskális élénkítés mellett.
A kormányfő már a héten bemutathatja első gazdasági csomagját. A befektetők számára a legfontosabb kérdés a költségvetési hiányra és az államadósságra gyakorolt hatás, ugyanis ez határozza meg, hogy a növekvő adósságkibocsátás veszélyeztetheti-e a pénzpiaci stabilitást.
A Bloomberg Economics szerint Japán harmadik negyedéves GDP-csökkenése valószínűleg erősíti a Takaicsi-kormány érvelését a további fiskális ösztönzés mellett, és nyomást gyakorol a BOJ-ra, hogy lassítsa a politikai normalizációt
– fogalmazott Taro Kimura közgazdász.
A közgazdászok arra számítanak, hogy a mostani gazdaságélénkítő csomag volumene valamivel meghaladja a tavalyi 13,9 billió jent (89,9 milliárd dollár). A csomag első ízben adhat képet arról, miként kívánja Takaichi összeegyeztetni a bőkezű fiskális ösztönzést az általa ígért költségvetési fegyelemmel.
Eközben a japán jegybank (BoJ) továbbra is a következő hónapokban esedékes kamatemelés felé tart. Az elemzők főként azt figyelik, hogy miként befolyásolja a hétfői adat Takaichi jegybanki politikáról alkotott nézeteit. A kormányfő jelezte, hogy a kamatemelésekkel kapcsolatban óvatos, és a monetáris politika szerepét hangsúlyozza egy erős gazdaság elérésében.
A jegybank következő kamatdöntése december 19-én esedékes. A múlt hónapban a Bloomberg felmérésében a szakértők fele erre az időpontra várt emelést, míg szinte minden közgazdász legkésőbb januárra valamilyen lépést valószínűsített.
Nem gondolom, hogy ez érdemben módosítaná a BoJ gazdasági kilátásait. Alapesetben decemberi kamatemeléssel számolok, azzal a kockázattal, hogy januárra csúszhat
– tette hozzá Maruyama.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Újra fellángolt a vita az óraátállítás eltörlésével kapcsolatban – Most az olaszok lépnének
Ők a nyári időszámítást tartanák meg.
Növekvő bevétel mellett csökkenő profit az AutoWallisnál
Itt vannak a friss számok.
Meglepőt lépett Buffett cége: abból a részvényből vásárolt be, amit korábban messzire került
Közzétette harmadik negyedéves portfóliójelentését.
Megjönnek az első hópelyhek Magyarországra
Tartós hóborítás nem lesz.
Dübörög a kötelező biztosítási kampány, ezek a biztosítók állnak nyerésre
Már megkapták az indexdíjat az érintett autósok.
Sarkvidéki hideg tör be Horvátországba és minket sem kímél
Érkzik a hó a horvát hegyekbe.
A szemünk előtt születik meg a jövő hadviselése - Eddig nem látott koordinált akciót hajtottak végre az ukránok
Olyan apróságok is vezethetnek innovációhoz, mint egy ködös reggel.
Marathon Digital Holdings - kereskedés
Kedden eladtam a maradékot is, azon már 10% alatt volt csak a profit. Jobb lett volna zárni az egészet 23 dolláron, utólag persze könnyű okosnak lenni. A kérdés az, hogy érdemes-e még viss
Követett részvények - 2025. november
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Sok hasznos tipp pénzügyi szakemberektől
Kun-Welsz Edit, a HOLD portfóliókezelője és Sándorfi Balázs, a Bankmonitor.hu alapítója volt a Friderikusz podcast vendége. A szakemberek most nem a közgazdaságtan mélyére ástak, hanem... The
A kamatos kamat végtelen ereje - könyvajánló
A kamatos kamat az Univerzum legnagyobb ereje - szól az Albert Einsteinnek tulajdonított és sokféle verzióban keringő mondás. Igazából nem tudjuk, ő mondta-e, de a... The post A kamatos kamat vé
Az általunk ismert állam gyökeresen át fog alakulni - Mi születik abból, hogy az elvásárok és bizalmatlanság egyszerre nőnek?
A 21. század új világrendjében az állam szerepe felértékelődik. Védőpajzs és problémamegoldó szerepet várunk tőle, habár sokszor az állami túlszabályozás köti gúzsba a fejlődést. Mi
Miért emelik a bankok a személyi hiteleknél a maximálisan igényelhető összeget?
Az UniCredit Bank is lépett, november 15-től ott is már 15 millió forint lesz a maximálisan igényelhető kölcsönösszeg az ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönnél. De miért tolják egyre
Késve küldte be az áfabevallást? Most a NAV is kíváncsi, hogy miért?
A NAV november 13-ai közleménye szerint, november 14-én pénteken levelet küld azoknak az adózóknak, akik 2025-ben késve nyújtották be havi vagy negyedéves áfabevallásukat. A hatóság célja n
Igazságos zöldátmenet: India útja a nettó zéró kibocsátás felé
Zöldátállása során India összetett feladatokkal néz szembe: gyorsan fejlődő gazdasága energiaigényét össze kell hangolnia a kibocsátáscsökkentési céljaival, miközben az országra jellemz
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Ami már nem játék
Az online játékiparban akkora pénz van, hogy az már a bűnözői csoportok figyelmét is felkeltette.
Csökkent a Telekom bevétele - Mit várhatunk a papírtól?
Jelentett a cég.
Temessük a magyar kukoricát? Már ott tartunk, hogy importra szorul az ország
Elgondolkodtak a gazdák.