Tovább dagad a Shein körüli botrány, felfüggesztik a webáruházat

A francia kormány bejelentette szerdán, hogy felfüggeszti az ázsiai webáruházat, a Sheint, amiért "gyermeki kinézetű szexbabákat" értékesített; eközben a platform megnyitotta a világ első fizikai üzletét Párizsban.

Sébastien Lecornu miniszterelnök bejelentette, hogy "felfüggesztési" eljárást indítanak Franciaországban a Shein digitális kereskedelmi platformjával szemben, a vállalkozásnak tanúsítania kell, hogy megfelel az ország törvényeinek.

Az első lépéseket a minisztereknek a következő 48 órában kell megtenniük

- közölte a miniszterelnöki hivatal, de nem részletezte a bezárás technikai részleteit.

A Shein egy közleményben tudomásul vette a kormány döntését, hangsúlyozva, hogy "ügyfeleink biztonsága és piacterünk integritása a legfontosabb prioritásunk". A platform szeretné "gyorsan megkezdeni" a párbeszédet a francia hatóságokkal "a felvetett aggályok megválaszolása és a már a francia fogyasztók védelmére bevezetett intézkedések bemutatása érdekében".

A Shein ezzel párhuzamosan bejelentette, hogy felfüggeszti "piacát" Franciaországban, miután heves tiltakozást váltott ki a kislányokra hasonlító szexbabák értékesítése.

A webáruház közlése szerint ezt a döntést a platformra "a független harmadik felek által feltöltött bizonyos tartalmakkal kapcsolatos aggodalmak miatt" hozta meg, és "függetlenül" a miniszterelnöki hivatal által a felfüggesztési eljárás megindításáról szóló döntésétől.

Ez a fordulat alig néhány órával azután történt, hogy a Shein szerda délután megnyitotta első fizikai üzletét a francia főváros központjában található egyik luxusáruházban, a BHV-ban.

Frédéric Merlin, a Société des grands magasins (Nagyáruházak Társasága - SGM) vezérigazgatója, amely 2023 óta a BHV tulajdonosa, szerdán "kielégítőnek" nevezte a Shein online piacterének felfüggesztéséről szóló döntését. Ugyanakkor megvédte azt a tényt, hogy a BHV befogadja az első fizikai üzletet, mert szerinte "a Shein 25 millió ügyfelet jelent Franciaországban".

A francia csaláselleni főigazgatóság (DGCCRF) már szombaton bejelentette, hogy "gyermeki kinézetű szexbabák" értékesítését jelezte az igazságszolgáltatásnak, miután észrevette azokat a Shein weboldalán.

A webáruház vasárnap azt állította, hogy a termékeket "azonnal eltávolították" a platformról.

A Shein idén Franciaországban három bírságot kapott, összesen 191 millió euró értékben, az online sütikre vonatkozó jogszabályok megsértése, hamis promóciók, megtévesztő információk és a termékekben található műanyag mikroszálak jelenlétének be nem jelentése miatt.

A franciaországi heves tiltakozások ellenére is a több ezer terméket olcsó áron forgalmazó Shein november végén további öt üzletet nyit Franciaországban a Galeries Lafayette áruházakban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images