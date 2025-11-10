  • Megjelenítés
Olyan eredményeket értek el az európai energiavállalatok, amire senki sem számított
Üzlet

Olyan eredményeket értek el az európai energiavállalatok, amire senki sem számított

Portfolio
A vártnál jóval erősebb harmadik negyedéves profitot jelentettek az európai olaj- és gázipari vállalatok. A gyengébb olajárak miatt ugyan elmaradtak a bevételek a prognózisoktól, de a kiugróan magas finomítói marzsok érdemben javították az eredményeket. A lendület megnyugtatta a piacot, ám 2026-ra már korántsem ennyire biztató a kép.
Részvények a portfólióban
Pörgesd fel a portfóliód részvényekkel! Mutatjuk, hogy mibe tedd a pénzed: forró hazai és nemzetközi tőzsdei sztorik szakértőktől!
Információ és jelentkezés

Az európai energiavállalatok jobb teljesítményét egyértelműen a finomítói üzletág húzta fel.

A Bloomberg adatai szerint

az MSCI Europe Energy index vállalatai 2,7 százalékos egy részvényre jutó eredmény (EPS) növekedést értek el a harmadik negyedévben, miközben a piac 6,8 százalékos visszaesést várt

- ezzel az energiaszektor produkálta a legmagasabb arányú eredménymeglepetést Európában.

Még több Üzlet

Nagy hírt kaptak a befektetők - Mutatjuk a piaci reakciókat

Palkovics, Solymár, Kurtisz, Dávid-Barrett - Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!

Kilőtt a Mol!

A bevételek ugyan gyengébben alakultak a visszafogott olajárak miatt, de a finomítói marzsok jelentősen javították a profitabilitást. Shell, BP és az olasz Eni voltak a pozitív meglepetés fő mozgatói.

A BP érdemben felülteljesítette a várakozásokat, főként a finomítási és kereskedelmi üzletág jó teljesítményének köszönhetően. A Shell szintén a vártnál magasabb profitot és erős szabad cash flow-t mutatott fel, amit a gázkereskedelem, a növekvő LNG-volumen és a javuló finomítói marzsok támogattak. Ez összhangban áll az amerikai Exxon Mobil trendjeivel is, amely 300–700 millió dolláros eredményjavulást jelzett a finomítási marzsokból. Hasonlóan jó számokat közölt a portugál Galp, a francia TotalEnergies és az osztrák OMV is.

Elemzők szerint

a finomítási üzletág még a kedvezőtlenebb makrogazdasági környezetben is stabilizálhatja a profitot 2026 elején.

A kedvező jelentések megerősíthették a befektetők bizalmát abban, hogy a szektor továbbra is fenn tudja tartani az osztalék- és részvény-visszavásárlási programokat. A Shell óvatosabb megújulóenergia-terjeszkedése és fókuszáltabb fosszilis beruházási stratégiája a hírügynökség elemzője szerint rövid- és középtávon is stabilabb jövedelmezőséget hoz.

A jövőt illetően azonban sok a kérdőjel. A Stoxx 600 energia-részindex 2026-ra vonatkozó várakozásai 68 dolláros olajárat áraznak. Egy 60 dollárra történő visszaesés mintegy 20 százalékkal csökkenthetné a szektor EPS-ét. Az OMV vezére, Alfred Stern arra figyelmeztetett, hogy

a finomítói marzsok csúcsszintje nem tartható, normalizálódás várható.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Létezik-e a „pénzügyi pajzs", amit Magyarország kapott az Egyesült Államoktól?
Nagy hírt kaptak a befektetők - Mutatjuk a piaci reakciókat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility