Olyan eredményeket értek el az európai energiavállalatok, amire senki sem számított

A vártnál jóval erősebb harmadik negyedéves profitot jelentettek az európai olaj- és gázipari vállalatok. A gyengébb olajárak miatt ugyan elmaradtak a bevételek a prognózisoktól, de a kiugróan magas finomítói marzsok érdemben javították az eredményeket. A lendület megnyugtatta a piacot, ám 2026-ra már korántsem ennyire biztató a kép.

Az európai energiavállalatok jobb teljesítményét egyértelműen a finomítói üzletág húzta fel.

A Bloomberg adatai szerint

az MSCI Europe Energy index vállalatai 2,7 százalékos egy részvényre jutó eredmény (EPS) növekedést értek el a harmadik negyedévben, miközben a piac 6,8 százalékos visszaesést várt

- ezzel az energiaszektor produkálta a legmagasabb arányú eredménymeglepetést Európában.

A bevételek ugyan gyengébben alakultak a visszafogott olajárak miatt, de a finomítói marzsok jelentősen javították a profitabilitást. Shell, BP és az olasz Eni voltak a pozitív meglepetés fő mozgatói.

A BP érdemben felülteljesítette a várakozásokat, főként a finomítási és kereskedelmi üzletág jó teljesítményének köszönhetően. A Shell szintén a vártnál magasabb profitot és erős szabad cash flow-t mutatott fel, amit a gázkereskedelem, a növekvő LNG-volumen és a javuló finomítói marzsok támogattak. Ez összhangban áll az amerikai Exxon Mobil trendjeivel is, amely 300–700 millió dolláros eredményjavulást jelzett a finomítási marzsokból. Hasonlóan jó számokat közölt a portugál Galp, a francia TotalEnergies és az osztrák OMV is.

Elemzők szerint

a finomítási üzletág még a kedvezőtlenebb makrogazdasági környezetben is stabilizálhatja a profitot 2026 elején.

A kedvező jelentések megerősíthették a befektetők bizalmát abban, hogy a szektor továbbra is fenn tudja tartani az osztalék- és részvény-visszavásárlási programokat. A Shell óvatosabb megújulóenergia-terjeszkedése és fókuszáltabb fosszilis beruházási stratégiája a hírügynökség elemzője szerint rövid- és középtávon is stabilabb jövedelmezőséget hoz.

A jövőt illetően azonban sok a kérdőjel. A Stoxx 600 energia-részindex 2026-ra vonatkozó várakozásai 68 dolláros olajárat áraznak. Egy 60 dollárra történő visszaesés mintegy 20 százalékkal csökkenthetné a szektor EPS-ét. Az OMV vezére, Alfred Stern arra figyelmeztetett, hogy

a finomítói marzsok csúcsszintje nem tartható, normalizálódás várható.

