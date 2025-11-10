Olyan eredményeket értek el az európai energiavállalatok, amire senki sem számított

Az európai energiavállalatok jobb teljesítményét egyértelműen a finomítói üzletág húzta fel.
A Bloomberg adatai szerint
az MSCI Europe Energy index vállalatai 2,7 százalékos egy részvényre jutó eredmény (EPS) növekedést értek el a harmadik negyedévben, miközben a piac 6,8 százalékos visszaesést várt
- ezzel az energiaszektor produkálta a legmagasabb arányú eredménymeglepetést Európában.
A bevételek ugyan gyengébben alakultak a visszafogott olajárak miatt, de a finomítói marzsok jelentősen javították a profitabilitást. Shell, BP és az olasz Eni voltak a pozitív meglepetés fő mozgatói.
A BP érdemben felülteljesítette a várakozásokat, főként a finomítási és kereskedelmi üzletág jó teljesítményének köszönhetően. A Shell szintén a vártnál magasabb profitot és erős szabad cash flow-t mutatott fel, amit a gázkereskedelem, a növekvő LNG-volumen és a javuló finomítói marzsok támogattak. Ez összhangban áll az amerikai Exxon Mobil trendjeivel is, amely 300–700 millió dolláros eredményjavulást jelzett a finomítási marzsokból. Hasonlóan jó számokat közölt a portugál Galp, a francia TotalEnergies és az osztrák OMV is.
Elemzők szerint
a finomítási üzletág még a kedvezőtlenebb makrogazdasági környezetben is stabilizálhatja a profitot 2026 elején.
A kedvező jelentések megerősíthették a befektetők bizalmát abban, hogy a szektor továbbra is fenn tudja tartani az osztalék- és részvény-visszavásárlási programokat. A Shell óvatosabb megújulóenergia-terjeszkedése és fókuszáltabb fosszilis beruházási stratégiája a hírügynökség elemzője szerint rövid- és középtávon is stabilabb jövedelmezőséget hoz.
A jövőt illetően azonban sok a kérdőjel. A Stoxx 600 energia-részindex 2026-ra vonatkozó várakozásai 68 dolláros olajárat áraznak. Egy 60 dollárra történő visszaesés mintegy 20 százalékkal csökkenthetné a szektor EPS-ét. Az OMV vezére, Alfred Stern arra figyelmeztetett, hogy
a finomítói marzsok csúcsszintje nem tartható, normalizálódás várható.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Mészáros Lőrinc: kötelességünk befizetni a különadókat
Nagyinterjút adott az ország leggazdagabb embere.
Atomerőmű felett észleltek ismeretlen drónokat Belgiumban
Segítséget kértek a szomszédos országoktól.
Kimondták, egyre inkább készülni kell Putyin halálára – hamarosan utódot kell találni az orosz elnök helyére
A Nyugat súlyos hibát követne el, ha az öröklési rendet, a hatalmi harcokat nem veszi elég komolyan.
Teljesen érthetetlen, mi történt - Balesetben meghalt az orosz fegyvergyár vezetősége
Hiába készült videó a balesetről, nem nyújt túl sok támpontot.
Felrobbant a Széchenyi Kártya-hitelek iránti kereslet a 3%-os kamat hatására
5000 vállalkozás igényelte az első hónapban a hét termék valamelyikét.
Palkovics, Solymár, Kurtisz, Dávid-Barrett - Jön a Portfolio AI & Digital Transformation 2025!
Találkozzunk november 25-én!
Hát itt meg mi folyik? Több tucat Leopard 2A6-ot kaphatott volna Ukrajna, Kijevnek egy sem kellett belőle
Így is évtizedek óta nem látott üzlet születhet.
Így változik a benzin ára Orbán Viktor washingtoni útja után
Mutatjuk a friss számokat.
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
A bizalom kultúrája - miért stratégiai eszköz ma a bejelentővédelmi rendszer?
A 2023. évi XXV. törvény, közismertebb nevén a panasztörvény, a visszaélés-bejelentési rendszert a vállalati megfelelés kötelező elemévé tette. A tudatos vállalatok számára azonban
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Túlhalászat: veszélyben az óceánok
Sokáig élt az a mítosz, hogy a tengerek kimeríthetetlen forrást jelentenek, de ma már tudjuk, hogy a túlhalászattal óriási kárt okozunk ennek a sérülékeny ökoszisztém
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.