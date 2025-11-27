Gyerekcipőben jár, de máris lufitól tartanak ebben a szektorban

Li Csao, a Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság szóvivője csütörtökön, egy pekingi tájékoztatón azt mondta: a csúcstechnológiai ágazatokban régóta kihívás egyensúlyt találni a gyors növekedés és a buborékképződés kockázata között,

és ez ma a humanoid robotikában is különösen éles.

Elmondása szerint Kínában már több mint 150 humanoid robotokat gyártó vállalat működik, és a számuk tovább nő. Hangsúlyozta: meg kell akadályozni, hogy a "nagyon hasonló" modellek tömege elárassza a piacot, mert ez kiszoríthatja a kutatás-fejlesztést.

A figyelmeztetés azt jelzi, hogy Peking aggódik a szektorba áramló túlzott befektetések miatt, jóllehet a kormány a humanoid robotikát a következő évek egyik fő növekedési motorjának tekinti. A terület azon hat iparág egyike, amelyeket a Kínai Kommunista Párt a 2030-ig tartó időszakra készülő fejlesztési terv irányelveiben új növekedési hajtóerőként jelölt meg.

A Citi szerint a kínai humanoidrobot-gyártók termelése jövőre "exponenciális" bővülést mutathat. Bár olyan cégek, mint az UBTech, már több mint egymilliárd jüan értékű megrendelésekről számolnak be, a humanoid robotok széles körű elterjedése a háztartásokban és a gyárakban még várat magára.

A felfokozott érdeklődés a befektetői kedvet is felpezsdítette: a kínai humanoid robotikához köthető vállalatokat követő Solactive China Humanoid Robotics Indexe idén mintegy 26 százalékkal emelkedett.

Li közölte, hogy a hatóságok felgyorsítják a piaci belépési és kilépési mechanizmusok kiépítését a tisztességes verseny biztosítására. A fókusz az alapvető technológiák K+F-jének felpörgetése, valamint a képzési és tesztelési infrastruktúra fejlesztésének támogatása. Hozzátette: a kormány országos szinten ösztönözni fogja a technológiai és ipari erőforrások összehangolását és megosztását is, hogy gyorsuljon a humanoid robotok gyakorlati alkalmazása.

