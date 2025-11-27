A héten agyonütötték a dollárt - mit csinál a forint?

Hálaadás napja miatt az Egyesült Államokban nincs kereskedés, így a devizapiacon is csak mérsékelt mozgások várhatóak a nap második felében. A forint egyébként egészen 381,1-ig is leszúrt az euróval szemben, jelenleg 381,4-nél áll a kurzus.

Eközben a reggeli órákban még két és félhavi mélypontra süllyedő dollár-forint árfolyam továbbra sem tud tartósan 329 alá süllyedni, jelenleg 329,3-nál áll az USD/HUF.

