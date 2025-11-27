A héten agyonütötték a dollárt - mit csinál a forint?

Leszúrt a forint
Hálaadás napja miatt az Egyesült Államokban nincs kereskedés, így a devizapiacon is csak mérsékelt mozgások várhatóak a nap második felében. A forint egyébként egészen 381,1-ig is leszúrt az euróval szemben, jelenleg 381,4-nél áll a kurzus.
Eközben a reggeli órákban még két és félhavi mélypontra süllyedő dollár-forint árfolyam továbbra sem tud tartósan 329 alá süllyedni, jelenleg 329,3-nál áll az USD/HUF.
Erősödget tovább a forint
Az euróval szemben már fél egységnyi erősödésben áll a magyar deviza: az árfolyam araszolgatva, de már 381,64-ig jött le.
A dollárral szemben eltérő mozgások látszódnak: míg hajnalban még 328,7-ig is lement a váltás, mostanra már a tegnapi zárószint közelébe, 329,5-ig jött vissza.
Gulyás Gergely bejelentette: nem lesz szocho-csökkentés
Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik, hogy milyen döntéseket hoztak a szerdai kormányülésen. Gulyás elmondta, hogy a kormány a tegnapi napon tárgyalt a fővárossal: ha Budapest hivatalossá tenné fizetésképtelenségét, a kormány azonnal a segítségére sietne csődsegéllyel vagy pénzügyi mentőcsomaggal. Kiderült az is, hogy jövőre nem lesz szocho-csökkentés.
Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről
Az idei évi GDP-növekedés valahol 0,5% körül alakulhat, de a negyedik negyedévben már élénkülésre számít a kormány - mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a parlament gazdasági bizottsága előtti meghallgatásán csütörtökön. A miniszter elismerte, hogy a költségvetési bevételek a várttól elmaradnak, ugyanakkor a kormány ebben a helyzetben is a családok és a vállalkozások támogatásáról döntött. A kormány szerdai ülésén döntött arról is, hogy januártól 3,6%-kal emelkednek a nyugdíjak a várható inflációnak megfelelően.
A csőd széléről rángatják vissza Ukrajnát: 8,2 milliárd dolláros mentőövet kap Kijev
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) előzetes megállapodásra jutott Ukrajnával egy új, négyéves, 8,2 milliárd dolláros programról, amely a háborús költségvetési nyomás közepette a makrogazdasági stabilitás és a közpénzügyek megerősítését célozza – jelentette a Reuters.
Továbbra is a háborús hírek dominálnak
Fél 10-kor Pierro Cipollone, az Európai Központi Bank igazgatóságának tagja, délben Luis de Guindos, az EKB alelnöke mond beszédet, erre lesz érdemes figyelni az uniós közös valutával szembeni jegyzés kapcsán. Emellett a piacokat az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos hírek mozgatják, a konfliktus lezárására utaló jelek erősíthetnék érdemben tovább a hazai fizetőeszközt. A forint árfolyama a hajnali órákban is stabil maradt, miután tegnap sem tudott kitörni egy szűk sávból.
