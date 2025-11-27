Évek óta nem látott mennyiségű műhavat gyártottak, a vártnál hamarabb nyit több osztrák sípálya

A tartomány nyugati részén eddig csak Kaprunban és a Resterhöhén (Kitzbühel) lehetett síelni, de a héten három újabb terep csatlakozik a kínálathoz. Az üzemeltetők kihasználták az elmúlt hetek kemény mínuszait, és

évek óta nem látott mennyiségű műhavat gyártottak, amit a természetes havazások is kiegészítettek.

Ausztria harmadik legnagyobb síterülete, Saalbach-Hinterglemm november 28-án nyit. A pályamunkások fáradhatatlan munkájának köszönhetően számos felvonó üzemel majd.

Leogangban az Asitz kabinos visz fel a felső pályákra, ahol az Asitzgipfel, a Mulden és az Asitzkogel nyolcülésesek, valamint kezdők számára egy tányéros lift is üzemel.

Zell am See egyelőre csak a hétvégére, szombaton és vasárnap nyit ki. A felső részeken 52 cm természetes hó található. A síterep december 5-től már folyamatosan üzemel majd, további felvonókkal és völgypályákkal bővülve.

Hochkönig is megkezdi a szezont, bár egyelőre csak egy pályával.

Az időjárás pénteken ideális lesz, szombaton viszont egy front érkezik, 800-1300 méter közötti havazási határral. Vasárnap délelőtt derült idő várható, délutántól ismét felhősödéssel.

