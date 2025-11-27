  • Megjelenítés
Évek óta nem látott mennyiségű műhavat gyártottak, a vártnál hamarabb nyit több osztrák sípálya
Gazdaság

Évek óta nem látott mennyiségű műhavat gyártottak, a vártnál hamarabb nyit több osztrák sípálya

Portfolio
Az elmúlt hetek télies időjárásának köszönhetően több nyugat-salzburgi síterep a tervezettnél korábban nyit: Saalbach november 28-án, míg Hochkönig és Zell am See november 29-én kezdi a szezont - írta a Síelők.hu.

A tartomány nyugati részén eddig csak Kaprunban és a Resterhöhén (Kitzbühel) lehetett síelni, de a héten három újabb terep csatlakozik a kínálathoz. Az üzemeltetők kihasználták az elmúlt hetek kemény mínuszait, és

évek óta nem látott mennyiségű műhavat gyártottak, amit a természetes havazások is kiegészítettek.

Ausztria harmadik legnagyobb síterülete, Saalbach-Hinterglemm november 28-án nyit. A pályamunkások fáradhatatlan munkájának köszönhetően számos felvonó üzemel majd.

Leogangban az Asitz kabinos visz fel a felső pályákra, ahol az Asitzgipfel, a Mulden és az Asitzkogel nyolcülésesek, valamint kezdők számára egy tányéros lift is üzemel.

Még több Gazdaság

A háború óta az orosz egyház durván megkopasztják a híveiket

Drasztikus tilalom jön Görögországban

Bekövetkezett, amitől rettegtek a kereskedők

Zell am See egyelőre csak a hétvégére, szombaton és vasárnap nyit ki. A felső részeken 52 cm természetes hó található. A síterep december 5-től már folyamatosan üzemel majd, további felvonókkal és völgypályákkal bővülve.

Hochkönig is megkezdi a szezont, bár egyelőre csak egy pályával.

Az időjárás pénteken ideális lesz, szombaton viszont egy front érkezik, 800-1300 méter közötti havazási határral. Vasárnap délelőtt derült idő várható, délutántól ismét felhősödéssel.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről
Kiszámolták a szakértők: mennyivel nőttek volna a nyugdíjak a svájci indexálással?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility