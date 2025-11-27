A szigor az szigor: deportálhatják Donald Trump leghangosabb szószólójának családtagját is

Az amerikai bevándorlási hatóságok november 12-én tartóztatták le a nőt, aki Karoline Leavitt kvázi volt sógornője –

pontosabban a sajtótitkár bátyjának korábbi menyasszonya.

Ügyvédje állítása szerint Bruna Caroline Ferreirát akkor állították meg, amikor Massachusettsből New Hampshire-be tartott, hogy elhozza fiát az iskolából. Állítólag indoklás nélkül letartóztatták, és egy louisianai bevándorlási központba szállították, ahol a deportálás ellen küzd.

A Belbiztonsági Minisztérium szóvivője megerősítette az őrizetbe vételt, valamint azt állította, hogy Ferreirának priusza van, és korábban tettlegesség miatt is letartóztatták. A hatóság nem mutatott be bizonyítékot, a nő ügyvédje pedig visszautasította, hogy védencének bármilyen büntetett előélete lenne. A minisztériumi közlemény szerint

[Donald] Trump elnök és [Kristi] Noem miniszter irányítása alatt az Egyesült Államokban jogellenesen tartózkodó valamennyi személy kitoloncolásra szorul.

Leavitt a családját érintő üggyel kapcsolatban nem reagált a megkeresésekre. Ferreira ügyvédei szerint a szóvivő 11 éves unokaöccsét – akinek anyját most kitoloncolhatják – korábban a Fehér Ház Ovális Irodájában fogadta Donald Trump.

A szövetségi hatóságok közlése szerint Ferreira turistavízummal lépett az Egyesült Államokba, amely alapján

legkésőbb 1999-ben el kellett volna hagynia az országot.

A most 33 éves Ferreira az ügyvédje elmondása szerint nagyjából ötévesen érkezett családjával az Egyesült Államokba. Miután lejárt a vízuma, munkavállalási engedélyt és kitoloncolás alóli halasztást kapott az Obama-kormányzat DACA-programja keretében, amely a gyermekként behozott illegális bevándorlóknak adott védelmet. Ügyvédje szerint a zöldkártya iránti kérelme elbírálás alatt áll, ami tartós letelepedési jogot adna neki.

Védője szerint Ferreira részt vesz a Michael Leavittel közös fiuk nevelésében, noha kapcsolata megszűnt a volt jegyesével.

A Kongresszus által megalkotott szabályokat követi, hogy zöldkártyát szerezzen

- mondta az ügyvéd.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Will Oliver