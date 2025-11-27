  • Megjelenítés
Németország kijelentette, hogy enélkül nincs orosz-ukrán béke
Globál

Németország kijelentette, hogy enélkül nincs orosz-ukrán béke

Portfolio
Friedrich Merz német kancellár egyértelművé tette, hogy bármilyen jövőbeni békemegállapodás után Ukrajnának erős, jól felszerelt hadseregre és világos biztonsági garanciákra lesz szüksége a Nyugattól. Berlin nem tartja elfogadhatónak, hogy Kijev területi engedményeket tegyen Oroszország felé.

A Reuters beszámolója szerint Friedrich Merz német kancellár csütörtökön azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna jövője és Európa biztonsága szorosan összefügg egymással. Szerinte a béketárgyalások során nem lehet olyan kompromisszumokat elvárni Kijevtől, amelyek szuverenitását és területi integritását sértenék.

Ukrajnának erős haderőre van szüksége, és egy esetleges békeszerződés után is szüksége lesz erre, valamint partnereitől érkező megbízható biztonsági garanciákra

- fogalmazott Merz észt kollégájával közös sajtótájékoztatóján.

Hozzátette:

Még több Globál

Európa üdvöskéje olyan fegyverrendszert villantott, hogy leesett az állunk

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

A szigor az szigor: deportálhatják Donald Trump leghangosabb szószólójának családtagját is

a garanciákról már egyeztetnek az Egyesült Államokkal és Ukrajnával is.

Merz szerint a legfőbb garancia maga a jól felszerelt ukrán hadsereg, éppen ezért a jövőbeli haderő célzott méretéről is zajlanak az egyeztetések. Európai országok úgy vélik, hogy Ukrajna felső katonai létszámkeretének 800 ezer fő körül kellene lennie, nem pedig 600 ezernél.

A német kancellár azt is kiemelte, hogy a béketárgyalásoknak a jelenlegi frontvonalból kell kiindulniuk, és Ukrajnát semmilyen nyomás alatt nem szabad területi engedményekre kényszeríteni.

Merz ugyanakkor azt mondta:

túl korai még bármilyen nemzetközi csapat ukrajnai telepítéséről beszélni.

Kapcsolódó cikkünk

Elmondta Vlagyimir Putyin, mi lesz, ha Ukrajna nem adja át az egész Donbaszt Oroszországnak

Asztalra csapott Európa erős embere: "Putyinnak meg kell értenie, hogy nincs esélye megnyerni ezt a háborút!"

Íme az új mesterterv, ami lezárná a háborút: Moszkva válasza borítékolható - Ennek 3 oka is van

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Nagy Márton: órák kérdése a megállapodás a 2026-os minimálbérről
Elképesztő számot mondott be az ukrán pilóta - Kőkemény véleményt alkotott a nyugati vadászgépekről
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility