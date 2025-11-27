Németország kijelentette, hogy enélkül nincs orosz-ukrán béke

Friedrich Merz német kancellár egyértelművé tette, hogy bármilyen jövőbeni békemegállapodás után Ukrajnának erős, jól felszerelt hadseregre és világos biztonsági garanciákra lesz szüksége a Nyugattól. Berlin nem tartja elfogadhatónak, hogy Kijev területi engedményeket tegyen Oroszország felé.

A Reuters beszámolója szerint Friedrich Merz német kancellár csütörtökön azt hangsúlyozta, hogy Ukrajna jövője és Európa biztonsága szorosan összefügg egymással. Szerinte a béketárgyalások során nem lehet olyan kompromisszumokat elvárni Kijevtől, amelyek szuverenitását és területi integritását sértenék.

Ukrajnának erős haderőre van szüksége, és egy esetleges békeszerződés után is szüksége lesz erre, valamint partnereitől érkező megbízható biztonsági garanciákra

- fogalmazott Merz észt kollégájával közös sajtótájékoztatóján.

Hozzátette:

a garanciákról már egyeztetnek az Egyesült Államokkal és Ukrajnával is.

Merz szerint a legfőbb garancia maga a jól felszerelt ukrán hadsereg, éppen ezért a jövőbeli haderő célzott méretéről is zajlanak az egyeztetések. Európai országok úgy vélik, hogy Ukrajna felső katonai létszámkeretének 800 ezer fő körül kellene lennie, nem pedig 600 ezernél.

A német kancellár azt is kiemelte, hogy a béketárgyalásoknak a jelenlegi frontvonalból kell kiindulniuk, és Ukrajnát semmilyen nyomás alatt nem szabad területi engedményekre kényszeríteni.

Merz ugyanakkor azt mondta:

túl korai még bármilyen nemzetközi csapat ukrajnai telepítéséről beszélni.

Címlapkép forrása: EU