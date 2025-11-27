A 4iG Csoport új alapokra helyezi a hazai távközlési piacot

Az elmúlt években felvásárlásokkal építette fel távközlési portfólióját a 4iG Csoport, majd a transzformációs programja keretében létrehozta – a kiskereskedelmi tevékenységeket lefedő One Magyarország Zrt. mellett – a 2Connect infrastruktúra vállalatot. Miért volt szükség a strukturális szétválasztásra, mi a program célja?
2021-ben indult el a 4iG Csoport hazai távközlési piacot érintő nagyszabású konszolidációs programja, amelynek első szakasza az akvizíciókról szólt. Ennek keretében a társaság tulajdonába került az Invitech, a Digi, az Antenna Hungária, majd 2023 elején a Vodafone Magyarország. Ezeknek a cégeknek az összeolvadásával jött létre a magyar távközlési piac egyik legnagyobb portfóliója.
2023 elején lezárult az akvizíciós fázis, és elkezdődött az átalakítás második szakasza: a kiskereskedelmi és az infrastrukturális tevékenységek szétválasztása. A több mint két és fél éves folyamat eredményeként jött létre a One Magyarország Zrt., amelynek elsődleges feladata a lakossági-, kisüzleti-, vállalati- és kormányzati ügyfelek felé irányuló kiskereskedelmi tevékenység ellátása konvergens – tehát mobil és vezetékes – megoldásokkal. A 2Connect Magyarország pedig nagykereskedőként kínál infrastruktúra-szolgáltatásokat hazai és nemzetközi partnerei számára.
A 4iG Csoport számára a legfontosabb stratégiai célkitűzés az volt, hogy kihasználja a négy vállalat összeolvadásában rejlő szinergiákat, javítsa a hatékonyságot és növelje vállalatai eredménytermelő képességét, valamint reagáljon a nemzetközi piaci folyamatokra.
A kedvezőtlen makrogazdasági környezet – az energiaárak növekedése, az infláció – a tőkebefektetések költségeit a várható hozam fölé emelte, ezért a piaci szereplőknek új működési modellekben kellett gondolkodniuk.
A távközlési szektor folyamatos beruházásokat igényel a szolgáltatások fenntartható működéséhez, azonban a beruházói aktivitás csökkenése miatt a fejlesztések lassultak, sőt bizonyos esetekben teljesen leálltak.
Nyugat-Európában erre a kihívásra a távközlési vállalatok számos esetben úgy reagáltak, hogy a vezetékes infrastruktúra-elemeket külön üzletágba szervezték vagy leválasztották. Ez stabilabbá és tervezhetőbbé tette a működést, a vállalatokat pedig vonzóbbá a befektetők számára. A 2Connect megalakulásával ugyanez a folyamat Magyarországon is megvalósult, és megmutatja a hazai piac számára, hogy milyen egy semleges, nagykereskedelmi infrastruktúra-modell.
A várakozásoknak megfelelő eredménnyel zárult a folyamat?
Bár a transzformáció egyik utolsó lépése volt a 2Connect megalakulása, a folyamat még nem ért a végére, és a szinergiahatások egy része a következő egy-két év során lesz látható. Az átalakítás a tulajdonosi várakozásoknak megfelelően és az eredetileg kitűzött célok szerint zárult.
Milyen infrastruktúra-elemeket szerveztek ki a cégbe, és milyen stratégia mentén tették mindezt?
Európai példák alapján a távközlési cégek egyre inkább különböző struktúrákba szerveződnek – azaz kiszervezéseket, szeparációkat hajtanak végre –, ahol szétválasztják a kiskereskedelmi és az infrastrukturális elemeket. A modellek az adott vállalat infrastruktúrájától és a piaci, valamint stratégiai céloktól függően változnak. A mobil infrastruktúra esetében a TowerCo modellekben a passzív mobiltorony-hálózatot szervezik ki, hosszú távú bérleti konstrukciókkal. Léteznek olyan megoldások is, ahol a passzív hálózati elemekhez aktív infrastruktúra, például rádiós hálózati elemek is tartoznak; ezeket RanCo modelleknek nevezik. A FiberCo vállalatok kizárólag a vezetékes hálózataikat szervezik ki, a LegacyCo az egyéb hagyományos – nem optikai – infrastruktúra-elemek elkülönítését, a DataCenterCo pedig az adatközponti infrastruktúra és a kapcsolódó elemek szeparációját jelenti.
A 4iG Csoport a 2Connect megalapításával Európa egyik legkomplexebb kiszervezési és hálózati integrációs projektjét valósította meg. A vállalat az öt modellből hármat integrált, így jelenleg 42 ezer kilométer hosszú optikai hálózattal, 15 ezer végpontos mikrohullámú hálózattal, emellett hibrid HFC hálózatokkal, továbbá az ország 12 pontján több mint 6 500 négyzetméternyi adatközponti kapacitással rendelkezik. Ezeket az infrastruktúra-elemeket sikeresen összehangoltuk és külön üzletágba szerveztük a 2Connecten belül. Az elkövetkező középtávú időszak feladata ezek konszolidációja és a hálózatunk felkészítése a jövőbeni szolgáltatási igényekre.
A modell Magyarországon teljesen új, és nemzetközi viszonylatban is még kibontakozóban van, hiszen a vezetékes hálózatok leválasztása Nyugat-Európában is többnyire csak a 2020-as évek elején kezdődött. A működtetéshez és fejlesztéshez jelentős tőkére van szükség, a befektetők megjelenésével pedig ezek az infrastruktúra-vállalatok egyre inkább függetlenednek a kiskereskedelmi távközlési szolgáltatóktól.
Mekkora részét adják a cég infrastrukturális elemei a teljes magyar hálózatnak?
A cég infrastrukturális elemei jelenleg a teljes magyar hálózat körülbelül a 40 százalékát adják, és ez az arány a folyamatos fejlesztéseknek, valamint a Gigabit Magyarország program első ütemében 24 járásra elnyert támogatásnak köszönhetően tovább emelkedik. A piacon a kiskereskedelmi szegmensben egyébként versenyző szolgáltatók a nagykereskedelmi oldalon egymásnak nyújtanak különböző szolgáltatásokat, mivel senkinek sincs teljes, országos vezetékes lefedettsége. A 2Connect újdonsága abban rejlik, hogy a vállalat hálózatát bármely szolgáltató igénybe veheti, hiszen az nemcsak üzleti, hanem lakossági ügyfelek kiszolgálására is alkalmas.
Hosszú távon ez a modell az infrastruktúra alapú versenyt szolgáltatásalapú versennyé alakítja. Megszűnik a hálózatok fejlesztésének párhuzamossága, az infrastruktúra vállalatok a saját hálózatuk modernizációjára koncentrálhatnak.
Mindez előnyös az ügyfelek számára, mivel így mindig a legmodernebb technológia áll majd rendelkezésükre. Emellett a jövőbeni fejlesztések strukturáltabb és költséghatékonyabb módon valósíthatók meg, hiszen a szereplők biztosak lehetnek abban, hogy a hálózat minden elemét igénybe vehetik.
A strukturális átalakításokon túl zajlik egy nagyon jelentős technológia robbanás is, az AI modellek teljesítménye drámaian nő, ami jelentős energiaköltségeket és kapacitásnövelést jelent a szolgáltatói oldalon. Hogyan kezeli a cég ezeket a kihívásokat?
A mesterséges intelligencia megjelenése új üzemeltetési kihívások elé állítja többek között az adatközponti infrastruktúrával rendelkező vállalatokat. Ugyanakkor ezek a beruházások és fejlesztések nem egyik napról a másikra valósulnak meg, ezért a 2Connect célja, hogy a jövőbeni fejlesztéseket már a növekvő igényekhez igazítsa. A vállalat meglévő adatközponti környezete bizonyos helyszíneken már képes az ilyen jellegű igények kiszolgálására, de a jövőben elkerülhetetlenek további beruházások, amelyek lehetővé teszik, hogy még hatékonyabban reagáljunk a technológiai változásokra.
Az Albániát és Egyiptomot tengeralatti adatkábellel összekapcsoló EAGLE (Egypt–Albania Gateway Link to Europe) projekt a 4iG cégcsoport eddigi legnagyobb infrastrukturális beruházásának ígérkezik. Mit lehet tudni a projektről, várhatóan mikor indul el a kivitelezése?
Az EAGLE projekt keretében megvalósuló beruházás előkészítése már zajlik. Az Albánián keresztül kiépülő összeköttetés stratégiai jelentőségű, mivel alternatív útvonalat biztosít az adatforgalom számára, csökkentve ezzel Európa kitettségét a meglévő hálózati útvonalakon. A tenger alatti adatkábel beruházással, és annak szárazföldi hálózatfejlesztéseivel egy új információs útvonal jön létre, amely közvetlen kapcsolatot teremt majd Kelet-Afrika, Európa és a Közel-Kelet között, illetve hatalmas lépést jelent a Nyugat-Balkán digitalizációjában. Éppen ezért a beruházást az Európai Bizottság is támogatja, az erről szóló szándéknyilatkozatot néhány hete írta alá a 4iG Csoport az EU Nyugat-Balkán Fórumán.
A projekt ütemezése szerint a tényleges szolgáltatási képesség várhatóan 2028-ra lesz elérhető. A következő évek a tervezésről szólnak, ami egy ilyen volumenű beruházás esetében rendkívül összetett feladat. Az így létrejövő infrastruktúra elsősorban távközlési szolgáltatók számára biztosít majd nagy kapacitású adatkapcsolati szolgáltatásokat, amelyekkel az infrastruktúra cégek képesek lesznek magasabb színvonalon kiszolgálni saját ügyfeleiket. Fontos azonban, hogy ez egy 4iG Csoport szintű projekt, a 2Connecttől független beruházás.
Magyarországon már minden irányban kiépültek az adathálózat nemzetközi kapcsolódási pontjai, ezért az ország földrajzi helyzete lehetővé teszi, hogy a 2Connect hidat képezzen a nyugati és a keleti gazdasági szereplők között. A további terjeszkedés lehetősége adott, ugyanakkor a 2Connect elsődleges feladata, hogy sikerrel befejezze az infrastruktúra-transzformációt, és elkövetkező években is minden ügyfél számára – bármely piaci szereplő szolgáltatása esetén – megfelelő és jövőálló infrastruktúrát biztosítson a teljes körű kiszolgáláshoz.
