Néhány nap múlva véget ér az autógyártás a Volkswagen németországi gyárában

A Handelsblatt több, az ügyet ismerő forrása szerint az autógyártó szándéknyilatkozatot írt alá a Szász Szabadállammal és a Drezdai Műszaki Egyetemmel (TU Dresden) a Drezdai Üveg Gyár 2026-tól tervezett új hasznosításáról.
A koncepció szerint egy hét évre tervezett innovációs központ jönne létre, amely csúcstechnológiai területeken egyesíti a kutatást és a tudástranszfert.
Ebben a modellben a VW a TU kutatási partnere lenne, és megbízásokat adna az egyetemnek.
A dokumentum nem kötelező erejű, szerződést még nem írtak alá. Sem a VW Sachsen, sem a Szászországi Államkancellária nem erősítette meg az aláírást. A tárgyalásokhoz közel álló források szerint sok kérdésben megszületett a megállapodás, de nem mindegyikben.
Csütörtökre üzemi gyűlést hívtak össze az Üveg Gyárban. A helyi vezetés mellett Thomas Schäfer, a VW márkafőnöke és Daniela Cavallo, a csoport üzemi tanácsának elnöke is várhatóan jelen lesz. Két kulcskérdés azonban nagy valószínűséggel ezt követően is nyitott marad.
Az első nyitott kérdés egy néhány tucatnyi munkavállalót érintő körre vonatkozik: számukra januártól továbbra sem világos, pontosan milyen feladatok várnak rájuk. A vita hónapok óta húzódik. A VW vezetése szeptember végén, a Szászországi Államkancellária levelére válaszolva, először nevezett meg konkrét számot a drezdai üzemre: a levél szerint "135 dolgozónak tudnánk foglalkoztatási értelemben jövőt kínálni".
Jelenleg valamivel kevesebb mint 250 ember dolgozik Drezdában; 2024 elején még 300 felett volt a létszám. Az új év kezdetére várhatóan ismét jelentősen csökken az állomány. Vállalati források szerint sok drezdai munkatárs elfogadta a végkielégítéses vagy korai nyugdíjas ajánlatot, ám így is mintegy 60 ember maradhat, akinek a szerepe nincs kijelölve.
Ha nem találnak számukra megfelelő munkát, a dolgozóknak otthon kellene maradniuk, miközben továbbra is kapják a bérüket. A drezdai munkatársaknak – a VW teljes németországi állományához hasonlóan – 2030-ig szóló foglalkoztatási garanciájuk van. Értesülések szerint Wolfsburgban már folynak az egyeztetések a szász munkavállalók átirányításáról, például a központi üzembe vagy más VW-gyárakba. Az ilyen, úgynevezett "szerződésmódosítással" történő áthelyezések ugyanakkor jogilag problémásak: üzemi szükségességből történő eljárásnak számítanak, miközben a vállalat költségcsökkentési csomagja épp az ilyen lépéseket zárta ki.
A második nyitott kérdés az átalakítás üzleti-koncepcionális hátterére és annak finanszírozására vonatkozik. A TU Dresden a terület mintegy felét bérelné, és nemzetközi innovációs negyedet hozna létre olyan fókuszterületekkel, mint a mesterséges intelligencia, a robotika, a mikroelektronika, a mobilitás és a körforgásos gazdaság. Startupok betelepülésével is számolnak. A VW cserébe kutatási megbízásokat adna, és közvetlenül profitálna a tudástranszferből.
Az átalakítás ugyanakkor költséges lenne: még óvatos becslések szerint is körülbelül 50 millió eurós egyszeri ráfordítással járna.
Továbbra sem világos, ki állná ezt – az állam vagy a VW –, és egyik fél sem kommentálta a finanszírozást. Összevetésképp: az üzem fenntartása az utóbbi időben évente mintegy 60 millió euróba került a VW-nek.
Az irányváltás a 2024-es úgynevezett "karácsonyi kompromisszum" közvetlen következménye, amelyben a VW és az IG Metall nagyszabású költségcsökkentési programról állapodott meg. A megállapodás szerint 2030-ig:
- 35 ezer németországi munkahelyet számolnak fel,
- az éves költségek akár 15 milliárd euróval csökkennek,
- minden németországi gyár jelentősen mérsékli kapacitásait, ideértve a drezdai járműgyártás befejezését is.
Michael Kretschmer szász miniszterelnök már szeptemberben mindhárom szászországi VW-üzemre garanciákat követelt – sikertelenül. Drezda esetében tíz év alatt 100 millió eurót kért egy nagy kutatóközpont létrehozásához. A DNN szerint a VW csak évi 1,5 millió eurót ajánlott fel, és az autógyártótól várnák négy új tanszék finanszírozását is. A tárgyalásokra rálátó források úgy tudják, a finanszírozás részleteit "hamarosan" véglegesíthetik.
A megállapodás egy korszak lezárását is jelenti a VW-nél, amely még a vállalati patriarcha, Ferdinand Piëch idején kezdődött. Piëch eredetileg a luxus Phaeton modell kirakataként álmodta meg az Üveg Gyárat. Később kisebb szériák követték, legutóbb a VW ID.3 elektromos autó. Az üzem azonban sosem volt igazán gazdaságos: két évtized alatt nagyjából 170 ezer jármű készült itt – kevesebb, mint amennyit a nagyobb VW-gyárak egy év alatt legyártanak.
Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images
