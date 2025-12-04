Újabb helyen fizethetünk qvikkel

A qvik fizetés már a Díjneten is választható - közölte a társaság.

A a linkkel vagy QR-kóddal indított qvik fizetés használata során a bankok nem számolnak fel tranzakciós illetéket. A felhasználóknak nem kell bankkártyaadatokat megadniuk a tranzakció során, vagy tárolniuk felhasználói fiókjukban.

A használathoz a qvik fizetési módot szükséges választani a Díjnet weboldalán, majd a fizetési adatok automatikusan megjelennek a banki mobilapplikációban.

2025 második negyedévének végén már több mint 31 ezer szolgáltatónál volt elérhető a Magyar Nemzeti Bank és a GIRO közreműködésében létrejött fizetési megoldás, az azonnali fizetési lehetőséget nyújtó qvik.

A qvik bevezetésével egyidejűleg a dijnet.hu-n az egyéb fizetési módok esetében is egyszerűsödött a számlafizetés menete - közölte a társaság.

Címlapkép forrása: Shutterstock