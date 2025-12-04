  • Megjelenítés
Drasztikus döntés a memóriapiacon: a tech óriás felszámolja fogyasztói üzletágát, hogy az AI-ra koncentráljon
Drasztikus döntés a memóriapiacon: a tech óriás felszámolja fogyasztói üzletágát, hogy az AI-ra koncentráljon
Drasztikus döntés a memóriapiacon: a tech óriás felszámolja fogyasztói üzletágát, hogy az AI-ra koncentráljon

Portfolio
A Micron Technology megszünteti fogyasztói üzletágát, és a mesterségesintelligencia-adatközpontokba szánt fejlett memóriákra összpontosít a globális chiphiány közepette.

A memóriachipeket gyártó Micron Technology szerdán közölte, hogy felszámolja fogyasztói üzletágát, és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontokban használt fejlett memóriákra helyezi a hangsúlyt.

A döntés a globális memóriapiaci ellátási láncokat ért stressz közepette született.

Szűkös a kínálat az okostelefonokban használt flash chipektől egészen az adatközpontokban alkalmazott, nagy sávszélességű memóriáig (HBM).

A Micron közlése szerint világszerte leállítja a "Crucial" egység fogyasztói márkás termékeinek értékesítését a kiskereskedőknél, e-kereskedőknél és disztribútoroknál. Ugyanakkor a fogyasztói csatornán keresztüli kiszállításokat 2026 februárjáig fenntartja.

A Summit Insights elemzője, Kinngai Chan szerint ez a fogyasztói memóriaüzletág nem számít jelentősnek a Micron tevékenységein belül.

A Micron már régóta a HBM-üzletágra összpontosít, amely a világ három legnagyobb memóriagyártója – a Micron, valamint a dél-koreai SK Hynix és a Samsung – között a legélesebb versenyterületnek számít.

Az adatközpontokban tapasztalható, AI által vezérelt növekedés a memória és a tárolás iránti kereslet megugrásához vezetett. A Micron azt a nehéz döntést hozta meg, hogy kilép a Crucial nevű fogyasztói üzletágból, hogy javítsa az ellátást és a támogatást nagyobb, stratégiai partnerei felé a gyorsabban növekvő szegmensekben

– mondta Sumit Sadana, a Micron kereskedelmi igazgatója.

A HBM a dinamikus memóriák (DRAM) egyik típusa, amelynél a chipeket függőlegesen rétegezik az energiafogyasztás csökkentése érdekében. Ez segíti a nagy adatmennyiségek feldolgozását, ezért nélkülözhetetlen a mesterségesintelligencia-fejlesztésekben. Ezek a chipek drágábbak a fogyasztói memóriáknál, és általában magasabb marzsot biztosítanak.

A vállalat szerint az augusztussal zárult negyedévben a Micron HBM-bevétele csaknem 2 milliárd dollárra nőtt, ami évesített alapon mintegy 8 milliárd dolláros futási rátát jelent. Ezt Sanjay Mehrotra vezérigazgató szeptemberben közölte.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

