Holnap megszólal Orbán Viktor az orosz olajról

A magyar miniszterelnök közölte:
pénteken tárgyal a Magyarországra irányuló orosz kőolaj- és gázszállítások biztosításáról,
az egyeztetések célja, hogy Magyarország elegendő orosz kőolajhoz és földgázhoz jusson. Hozzátette: ez lehetővé tenné, hogy Magyarország kőolajat juttasson a szomszédos Szerbiának is.
További részleteket nem árult el, és a helyszínt sem nevezte meg. Közben sajtóhírek szerint pénteken Moszkvában találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.
Orbán hozzátette: "Magyarország örömmel vállalna szerepet a szerb NIS-ben, ám a washingtoni szankciók által sújtott finomító jövőjéről Szerbiának kell döntenie."
Azt is közölte, hogy
felgyorsítják a két ország közötti olajvezeték építését.
Előzmények
Az orosz olaj helyzete: már 6 napja annak, hogy élesedtek az amerikai olajszankciók az orosz Rosznyeft és Lukoil vállalatokra, de magyar mentesség továbbra sincs hivatalosan - ami nem egyezik a kormányzati nyilatkozatokkal. Magyar idő szerint november 21-én reggel 6-kor lépett életbe az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatalának (OFAC) vonatkozó határozata. Korábban már részletesen elemeztük, hogy pontosan hogyan is néz ki a tiltás, de röviden: előző hét pénteken egy általános "wind-down" engedély járt le, ami csak a meglévő ügyletek lezárásához szükséges átmeneti tranzakciókat engedélyezte. A határidő lejártával lényegében minden pénzügyi tranzakció tiltott lett, tehát innentől kezdve (papíron) a Mol nem teljesíthet pénzügyi tranzakciókat a Lukoil vagy annak nemzetközi kereskedőcége, a Litasco felé. Természetesen az OFAC bármelyik pillanatban dönthet egy egyedi engedély kiadásáról, de ez egyelőre hivatalosan nem történt meg és már 6 teljes nap eltelt a szankció élesedése óta.
Tegnap megszólalt az ügyben a Mol, megkeresésünkre válaszolva ezt a hivatalos rekaciót adta az olajcég:
A Mol megkapta az Egyesült Államok által biztosított mentességet az orosz eredetű kőolajra vonatkozó szankciók alkalmazása alól, amely 2025. november 21-től érvényes. Ennek is köszönhetően a társaság ellátása folyamatos és stabil. Minden szerződéses és logisztikai kötelezettségünk zavartalanul teljesíthető.
Ami pedig a NIS-t illeti: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón megerősítette, hogy a Mol aktív tárgyalásokat folytat a szerbiai NIS finomító megvásárlásáról. A pancsovai finomítót üzemeltető vállalat az orosz olajcégekre vonatkozó amerikai szankciók hatálya alá esik, ezért Szerbiának sürgősen új tulajdonost kell találnia. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök kedden bejelentette: a NIS finomítója négy napon belül leállhat, ha az USA nem enyhít a szankciókon.
Forrás: Reuters
Lassul a szomszédos ország gazdasága, a középmezőnybe csúszott vissza
Visszaesett az export.
Kiadta az utasítást Putyin Oroszország barátainak: el lehet kezdeni orosz fegyvereket vásárolni
Mindenki látja, milyen jól teljesítenek ezek a fegyverek a fronton - hangsúlyozta.
Nemcsak Magyarországon, a szomszédban is brutális a lakásár-növekedés
A Colliers Románia friss jelentése szerint 60-90 százalékkal nőttek a lakásárak a nagyvárosokban az elmúlt hat évben.
Változik a 6-os villamos menetrendje éjszaka: ezeken a napokon kell figyelni decemberben
Karbantartások várhatóak.
Új célár érkezett az OTP-re
Vételt javasol a Goldman Sachs.
Letaglózó számok érkeztek: hatalmas megaláztatás küszöbén állhat Donald Trump
Fordulhat a kocka a republikánusok uralta Délen?
Elképesztő, hogy mi megy a nyugdíjpénzeknél – Ezt az évet sokáig fogjuk emlegetni
Senki nem láthatta előre ezeket a fordulatokat.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Nem minden hulladék szemét! 15,1 milliárd forint bizonyítja
A kormány új, 15,1 milliárd forintos kerettel készül támogatni a hulladék újrafeldolgozását célzó beruházásokat a KEHOP Plusz-2.3.11 programban. A felhívás tervezete már elérhető, decemb
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóingatlan vásárlására, építésére is lehet fordítani a 3 százalékos kamatozású Otthon S
"Vízvezeték-szegénység": új krízis az Egyesült Államokban
A vezetékes vízhez való hozzáférés hiánya már nemcsak a vidéket, hanem a nagyvárosokat is érinti és különösen a kisebbségi közösségeket sújtja.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Ez a termelők legnagyobb kihagyott ziccere: ugródeszka lehetne a bank tudása
Az információ jelenti a lehetőséget.
Szevasz, Amerika! New Yorkban az Invest
A tőzsde fővárosából jelentkezik műsorunk.
Nem pukkadt ki az AI-lufi, de van mit figyelniük a befektetőknek
Cinkotai Norberttel, a K&H Értékpapír vezető elemzőjével beszélgettünk.