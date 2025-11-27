Holnap megszólal Orbán Viktor az orosz olajról

Orbán Viktor pénteken tárgyal a Magyarországra irányuló orosz kőolaj- és gázszállítások biztosításáról, ami Szerbia ellátását is segítheti - írja a Reuters.

A magyar miniszterelnök közölte:

pénteken tárgyal a Magyarországra irányuló orosz kőolaj- és gázszállítások biztosításáról,

az egyeztetések célja, hogy Magyarország elegendő orosz kőolajhoz és földgázhoz jusson. Hozzátette: ez lehetővé tenné, hogy Magyarország kőolajat juttasson a szomszédos Szerbiának is.

További részleteket nem árult el, és a helyszínt sem nevezte meg. Közben sajtóhírek szerint pénteken Moszkvában találkozhat Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

Orbán hozzátette: "Magyarország örömmel vállalna szerepet a szerb NIS-ben, ám a washingtoni szankciók által sújtott finomító jövőjéről Szerbiának kell döntenie."

Azt is közölte, hogy

felgyorsítják a két ország közötti olajvezeték építését.

Előzmények

Az orosz olaj helyzete: már 6 napja annak, hogy élesedtek az amerikai olajszankciók az orosz Rosznyeft és Lukoil vállalatokra, de magyar mentesség továbbra sincs hivatalosan - ami nem egyezik a kormányzati nyilatkozatokkal. Magyar idő szerint november 21-én reggel 6-kor lépett életbe az amerikai pénzügyminisztérium szankciós hivatalának (OFAC) vonatkozó határozata. Korábban már részletesen elemeztük, hogy pontosan hogyan is néz ki a tiltás, de röviden: előző hét pénteken egy általános "wind-down" engedély járt le, ami csak a meglévő ügyletek lezárásához szükséges átmeneti tranzakciókat engedélyezte. A határidő lejártával lényegében minden pénzügyi tranzakció tiltott lett, tehát innentől kezdve (papíron) a Mol nem teljesíthet pénzügyi tranzakciókat a Lukoil vagy annak nemzetközi kereskedőcége, a Litasco felé. Természetesen az OFAC bármelyik pillanatban dönthet egy egyedi engedély kiadásáról, de ez egyelőre hivatalosan nem történt meg és már 6 teljes nap eltelt a szankció élesedése óta.

Tegnap megszólalt az ügyben a Mol, megkeresésünkre válaszolva ezt a hivatalos rekaciót adta az olajcég:

A Mol megkapta az Egyesült Államok által biztosított mentességet az orosz eredetű kőolajra vonatkozó szankciók alkalmazása alól, amely 2025. november 21-től érvényes. Ennek is köszönhetően a társaság ellátása folyamatos és stabil. Minden szerződéses és logisztikai kötelezettségünk zavartalanul teljesíthető.

Ami pedig a NIS-t illeti: Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón megerősítette, hogy a Mol aktív tárgyalásokat folytat a szerbiai NIS finomító megvásárlásáról. A pancsovai finomítót üzemeltető vállalat az orosz olajcégekre vonatkozó amerikai szankciók hatálya alá esik, ezért Szerbiának sürgősen új tulajdonost kell találnia. A helyzet súlyosságát jelzi, hogy Aleksandar Vucic szerb elnök kedden bejelentette: a NIS finomítója négy napon belül leállhat, ha az USA nem enyhít a szankciókon.

Forrás: Reuters