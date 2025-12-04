Csúszhat az EU-s döntés az autóipar sorsának megpecsételéséről

Késhet az Európai Bizottság frissített autóipari klímacéljainak bejelentése a belső égésű motoros autók értékesítésének 2035-ös betiltásának enyhítését sürgető nyomás miatt.

Iparági forrás szerint a Bizottság várhatóan elhalasztja az autóiparra vonatkozó klímacélok frissített tervének bejelentését,

miután Brüsszelre egyre nagyobb nyomás nehezedik a belső égésű motoros autókra vonatkozó 2035-ös határidő enyhítése miatt.

Németország támogatásával az európai autógyártók nagyobb mozgásteret kérnek Brüsszeltől. Közben a költséges elektromos átállás zajlik, és a kínai verseny, valamint a marzsokat szűkítő vámok is terhelik az ágazatot.

Az Európai Bizottság eredetileg december 10-én jelentette volna be az autóipart támogató csomagot, amely akár a 2035-től életbe lépő tiltás felülvizsgálatát is tartalmazhatja az új, belső égésű motoros járművek értékesítésére. Egy német autóipari forrás szerint ez a dátum várhatóan csúszik.

A héten korábban Apostolos Tzitzikostas uniós közlekedési biztos a Handelsblattnak azt mondta, hogy a csomag bejelentése akár január elejére is tolódhat.

A német üzleti napilapnak nyilatkozó uniós tisztviselő szerint kedvező fogadtatásra talált Friedrich Merz német kancellár Brüsszelhez intézett levele, amelyben azt kérte, hogy a plug-in hibridek és a "nagyon hatékony" belső égésű motoros autók mentesüljenek a határidő alól.

