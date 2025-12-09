Emelkedéssel kezdi a napot a BUX

Emelkedéssel kezdődik a nap a magyar tőzsdén, miközben a nemzetközi piacokon a bizonytalanság érződik a Fed holnapi kamatdöntése előtt.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde,

a BUX 0,7 százalékkal került feljebb, így jelenleg 108 613 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, a Mol árfolyama 0,8 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 0,7 százalékos pluszban áll, az OTP árfolyama 0,6 százalékos pluszban van. Míg a Magyar Telekom árfolyama 0,3 százalékkal került lejjebb a legutolsó záróárfolyamához viszonyítva.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a 4iG és az Akko teljesít, míg a leggyengébben a CIG Pannónia és a MBH JZB indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a 4iG, de a Mol is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

