Ügyet intézne? Minden magyarnak üzent a minisztérium
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium arra figyelmeztet, hogy az év végi ünnepek idején jelentősen korlátozódik a hivatali ügyintézés, ezért a halaszthatatlan kérelmeket célszerű még a karácsonyi időszak előtt benyújtani, különösen az Otthon Start Fix lakáshitelhez kapcsolódó TB- és földhivatali ügyek esetében.

A minisztérium közlése szerint az év végi ünnepek miatt több államigazgatási szerv ügyfélfogadása szűkül, ezért a kormányhivatalok azt javasolják az állampolgároknak, hogy sürgős ügyeiket még a karácsonyi időszak előtt intézzék el.

A közlemény szerint az Otthon Start Fix kedvezményes lakáshitel iránti erős érdeklődés különösen nagy terhelést ró a földhivatalokra és az egészségbiztosítási szervekre.

A szerdai tájékoztatás szerint december 24. és január 5. között a kormányablakok és kormányhivatalok az ünnepnapok és az áthelyezett munkanapok miatt csak korlátozottan működnek. Ez az időszak különösen érzékenyen érinti azokat, akik az Otthon Start Fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt szeretnék igénybe venni, mivel az igényléshez TB-jogviszonyigazolásra és földhivatali ügyintézésre is szükség van.

A TB-jogviszonyigazolás igénylésének határideje szoros: a kérelmet személyesen vagy e-papír útján legkésőbb december 16-ig célszerű benyújtani.

Karácsonyi Signature PRO akció: két hónapig féláron

A Fed kamatdöntését várja a piac, lecsorgás a tőzsdéken

Nyílt levélben kéri Brüsszelt az európai elektromosautó-ipar, hogy ne lazítson a szabályozáson

Fontos, hogy az igazolás mindössze 30 napig érvényes, ezért az időzítésre érdemes külön figyelni. Az elektronikus ügyintézési felületen a leállási időszak alatt is beadható a kérelem, és ha minden szükséges adatot megfelelően megadnak, az igazolás még aznap megérkezhet az igénylő elektronikus tárhelyére.

A földhivatalok működése még szigorúbban korlátozott: az ügyintézés csak január 7-én indul újra. Az ünnepek alatt elektronikusan vagy postai úton beérkező dokumentumok feldolgozását január 5-től kezdik meg, és a széljegyzést is ekkor vezetik fel.

Emiatt a földhivatali kérelmeket legkésőbb december 23-ig ajánlott benyújtani, ha valaki zökkenőmentes ügyintézést szeretne.

Az állampolgárok számára némi könnyítést jelent, hogy december 13-án, szombaton a kormányablakok országszerte egységesen 8 és 12 óra között fogadják az ügyfeleket. Ez a rendkívüli nyitvatartás a december 24-i pihenőnap ledolgozása miatt válik szükségessé. A további kormányhivatali ügyfélszolgálatok szombati nyitvatartásáról a hivatalok saját honlapjain lehet részletesen tájékozódni.

A tárca közlése kiemeli, hogy a legsürgősebb ügyek intézésére az év végi időszakban is lesz lehetőség.

December 29. és 31. között 22 kijelölt kormányablak, valamint a Központi Kormányablak ügyeleti rendszerben, 8 és 12 óra között fogadja az ügyfeleket.

A minisztérium ennek ellenére határozottan javasolja, hogy aki teheti, december 23-ig hosszabbítsa meg lejáró okmányait, és intézze el egyéb hivatalos teendőit, így elkerülhetők az év végi leterheltségből adódó kellemetlenségek.

