Kimondta az USA egyik legfontosabb szövetségese: Trump Amerikája egy biztonsági veszély

A Dán Védelmi Hírszerző Szolgálat friss fenyegetésértékelése szerint Washington egyre inkább saját gazdasági és technológiai erejét alkalmazza nyomásgyakorlásra, akár szövetségeseivel szemben is.

A jelentés külön hangsúlyozza az USA növekvő érdeklődését Grönland iránt, továbbá Donald Trump elnök azon kijelentéseit, amelyek vámfenyegetésektől a katonai erő alkalmazásának lehetőségéig terjedtek a terület megszerzése kapcsán.

A szolgálat ugyanakkor Oroszországot és Kínát továbbra is a fő biztonsági fenyegetések között tartja számon. A dokumentum szerint az amerikai biztonsági garanciákkal kapcsolatos bizonytalanság erősíti Oroszország készségét hibrid műveletek fokozására a NATO ellen, míg Kína gazdasági és katonai befolyása tovább növeli a nyugati blokkal szembeni kihívásokat. A jelentés kiemeli: a legmagasabb katonai kockázat továbbra is a Balti-térségben áll fenn.

