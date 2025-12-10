  • Megjelenítés
FONTOS 2026-ban is hatalmas devizaeladósodással készül Magyarország
Kimondta az USA egyik legfontosabb szövetségese: Trump Amerikája egy biztonsági veszély
Kimondta az USA egyik legfontosabb szövetségese: Trump Amerikája egy biztonsági veszély

Történetében először sorolta az Egyesült Államokat a lehetséges biztonsági kockázatok közé Dánia hírszerzése. A változás az amerikai érdekérvényesítés keményedésével és Grönland stratégiai szerepének felértékelődésével függ össze – számolt be a Bloomberg.

A Dán Védelmi Hírszerző Szolgálat friss fenyegetésértékelése szerint Washington egyre inkább saját gazdasági és technológiai erejét alkalmazza nyomásgyakorlásra, akár szövetségeseivel szemben is.

A jelentés külön hangsúlyozza az USA növekvő érdeklődését Grönland iránt, továbbá Donald Trump elnök azon kijelentéseit, amelyek vámfenyegetésektől a katonai erő alkalmazásának lehetőségéig terjedtek a terület megszerzése kapcsán.

A szolgálat ugyanakkor Oroszországot és Kínát továbbra is a fő biztonsági fenyegetések között tartja számon. A dokumentum szerint az amerikai biztonsági garanciákkal kapcsolatos bizonytalanság erősíti Oroszország készségét hibrid műveletek fokozására a NATO ellen, míg Kína gazdasági és katonai befolyása tovább növeli a nyugati blokkal szembeni kihívásokat. A jelentés kiemeli: a legmagasabb katonai kockázat továbbra is a Balti-térségben áll fenn.

Visszavonulót fújt az ukrán hadsereg, Moszkva folyamatos támadás alatt - Szerdai híreink az ukrán frontról percről percre

Épp landolni készült az Il-76-os, amikor megtörtént a tragédia – Több kérdőjel is van

Orbán Viktor vétója előtt betonozhatják be az USA tervét is keresztbehúzó ukrán hitelt

Triplán hibázott Amerika, de erős európai szövetségeseket akar

