  • Megjelenítés
Csődközelben Budapest: ilyen feltételekkel adna hitelt a kormány
Gazdaság

Csődközelben Budapest: ilyen feltételekkel adna hitelt a kormány

Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
Ma tárgyalja az Országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely hitelkeretet nyitna Budapest számára, hogy elkerüljék a csődhelyzetet és biztosítsák a fővárosi dolgozók bérfizetését. A törvény elfogadása valóban biztosítékot nyújtana a 27 ezer önkormányzati dolgozónak, hogy nem kell a januári bére miatt aggódnia, ezért azonban Budapest felé nagyon komoly feltételeket támaszt.

Ma tárgyalja az Országgyűlés a "A fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitel nyújtásáról" szóló törvényjavaslatot, amiben a kormány a fővárosnak nyújtható hitel kereteit fekteti le. A hitel célja, hogy a budapesti önkormányzat dolgozói akkor is kapjanak bért, ha esetleg az önkormányzat nem tudná kifizetni nekik.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a törvényjavaslat, így segítené meg a kormány a fővárost, máris megszólalt Karácsony Gergely

Előfordulhat, hogy a főváros nem tudna fizetni?

Egy ilyen helyzet kialakulásának minden esélye megvan.

Karácsony Gergely még november 25.-i, Orbán Viktornak írt levelében úgy fogalmazott: "ez év végén Budapest Főváros Önkormányzata nem tudja a folyószámla-hitelét a Magyarország gazdasági stabilitásról szóló 2011. évi CXCIV. törvény rendelkezései szerint nullán zárni. [...] A jelenlegi cashflow előrejelzés szerint -33 milliárd forintos folyószámla-hitel fog fennállni ez év december 31-én. Ez - túl azon, hogy az önkormányzat nem tudja a kincstári rendszerben a beszámolóját elkészíteni - azzal is jár, hogy január 1-jén a jövő évi folyószámlahitel-keret nem nyílik meg, így az önkormányzati intézmények dolgozói január elején nem tudnának bért kapni."

Ráadásul a helyzet azóta minden bizonnyal nem lett jobb, hiszen két nappal később a Magyar Államkincstár 6,2 milliárd forintot emelt le a főváros számlájáról.

Még több Gazdaság

Hamarosan kiderül, kitől kér kölcsön pénzt Magyarország 2026-ban

Beragadhat a forint, de ennek most kivételesen sokan örülhetnek

Döntött az országgyűlés, végleg eldőlt a 14. havi nyugdíj sorsa

Kapcsolódó cikkünk

Rendkívüli gyűlést hív össze Karácsony Gergely a csőd elkerüléséért

Segít a kormány?

Gulyás Gergely éppen az inkasszó napján beszélt arról a Kormányinfón, hogy azt várják, hogy a Közgyűlés hivatalosan is állapítsa meg a fizetésképtelenséget, ebben az esetben a kormány segítséget nyújtana. "Nyitottak vagyunk arra, hogy egy ilyen helyzetben csődsegélyt, pénzügyi mentőcsomagot nyújtsunk a fővárosnak" – mondta a miniszter.

A konkrétumok azonban ekkor még nem voltak tisztázottak, ebben a helyzetben kérdezte meg Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester Orbán Viktort, hogy "január elsején hogy fognak az emberek fizetést kapni?"

A fizetést meg ki fogom fizetni. Ha maguk nem tudják, én akkor is kifizetem, erre számíthatnak

– válaszolta a kormányfő. Ezen ígéret öltött formát a ma tárgyalandó tervezetben.

orban_fizetek
Az ominózus eset. Forrás: Baranyi Krisztina Facebook oldala.

Mi a pontos terv?

A pénzügyi segítség egy hitelben testesült meg, amire úgynevezett készfizető kezességet vállal az állam. Ebben az esetben a kezes úgy vállal felelősséget, hogy a fennálló kötelezettséget a kötelezettel egyenrangúan kérhetik számon tőle is – tehát lényegében egy állami garancia. Emellett a fővárosnak még fedezetet is biztosítania kell.

  • A hitelt igénybevételére a "fizetési nehézséggel küzdő önkormányzatnak" van lehetősége, ami lényegében a fővárost jelenti, ha nem tud bért fizetni. A hitel igényléséhez ezt a Fővárosi Közgyűlésnek ki kell mondania, és neki vagy a főpolgármesternek szerződést kezdeményeznie a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB). A főjegyzőnek is nyilatkoznia kell arról, hogy nincs fedezet a bérfizetésre.
  • A hitel feltételeibe Budapestnek nem sok beleszólása van. "Az ügylet és az állami kezesség részleteiről – ideértve a futamidőt, kamatot és a fedezetet is – a Kormány egyedi határozatban dönt." Gulyás Gergely miniszter a mai napon azt mondta erről a Kormányinfón, hogy "kedvezőtlenebb feltételek nem lehetnek, mint amiket a főváros ma a banki hitelszerződéseiben élvez".
  • Ha a Közgyűlés nem mondja ki a fizetési nehézséget, de az fennáll, akkor a budapesti Kormányhivatal is hozhat erről hatósági határozatot, ami ellen nem lehet jogvédelmet kérni. Ezt egyébként a szakszervezetek is kérhetik a hivataltól.
  • A hitelkeretből kifizetést legkésőbb a bérfizetési határidő lejárta előtt 5 nappal lehet kérni.
  • A hitellel elég komoly kötelezettségek járnak. A folyósítást követő fél éven belül a fővárosnak részletes vagyonleltárt kell készítenie (aminek tartalmát és összeállítási szabályait a kormány határozhatja meg rendeletben) és vállalnia, hogy "irányítási szervezetét és döntési eljárását a gazdálkodás megfelelőségét, átláthatóságát, célszerűségét, gazdaságosságát és hatékonyságát biztosító módon átalakítja" és erről részletesen beszámol az MFB-nek. Ezen kívül kéthetente likviditási tervet kell készíteniük és konszolidált költségvetést elfogadniuk, az utóbbi tartalmát és elkészítési szabályait szintén a kormány határozhatja meg szintén rendeletben.
  • Aki az előbb leírt kötelezettségeket megszegi, két évig terjedő börtönnel büntetendő.
  • A kifizetési igényt a kormány határozatában meghatározott bizottság vizsgálja, bevonva a Kormányzati Ellenőrzési Hivatalt, illetve a Magyar Államkincstárt.

Az MFB kijelölése teljesen logikus, mert ez az állam 100%-ban tulajdonolt fejlesztési bankja, amelynek törvényi feladata is, hogy a kormány által meghatározott speciális finanszírozási programokat lebonyolítsa. A másik állami bank, az EXIM erre profil szerint nem alkalmas.
A 100%-os, visszavonhatatlan állami készfizető kezesség nagyon erős biztosíték, és egyértelműen javítja a hitel biztonságát. Ilyen garancia mellett egy kereskedelmi bank normál esetben nem kérne további fedezetet, tehát ha itt mégis szükség van rá, annak inkább jogi-politikai, mintsem kockázati oka van.
Szokatlan, hogy nem a hitelező (MFB), hanem a garanciát adó állam határozza meg a hitel kondícióit — normál pénzügyi gyakorlatban ez nem fordul elő. Itt azonban maga a hitel is teljes mértékben állami forrásból jön létre, ezért a konstrukció inkább egy kormányzati finanszírozási döntés, mint klasszikus bankhitel – ebből következik az állami kondíciómeghatározás.
Hogy a feltételek kedvezőek vagy kedvezőtlenek lesznek-e a fővárosnak, az csak akkor ítélhető meg, ha a kormány által meghatározott kamat, futamidő, stb. kondíciók nyilvánosak lesznek. A jelenlegi szöveg annyiban kockázatos a főváros számára, hogy ezekről egyoldalúan a kormány dönt, versenyhelyzet és felső korlát nélkül.

Egész pontosan nem csak hitelről van szó, hanem az önkormányzat "hitelt, kölcsönt, illetve hitelkeret rendelkezésre tartását igényelheti". Emellett nem csupán a főváros, hanem többségi tulajdonában álló gazdasági társaság is lehet igénylő.

Karácsony: uzsorakormány, Gulyás: mindent ki fogunk fizetni

A törvénytervezet fogadtatása elég vegyes volt, ami a kormány és főváros közti alapvető nézeteltérésből adódik a csődközeli helyzet felelőséről. A kormány szerint a mostani helyzet végső oka a főváros rossz gazdálkodása, míg a főpolgármester szerint a sarccal felérő mértékű kormányzati elvonás.

Ennek megfelelően Lázár János a javaslat kapcsán azt írta, hogy "Karácsony Gergely csődbe vitte a várost." Valamint "nyilvánosan beismerni és megmenekülni tőle – ez a kötött sorrend, másképp nem megy.” Karácsony Gergely ezzel szemben a törvényjavaslatra úgy reagált, hogy pár napja még arról beszélt a kormány, hogy kifizeti Budapest tartozásait és a fővárosban dolgozók pénzét, "ehhez képest csak egy új törvényjavaslatot kaptunk, fenyegetőzést és uzsorakamatot." Szerinte "azt is tartalmazza, hogy ha a főpolgármester nem működik együtt a kormánnyal a város kizsebelésében, akkor még börtönbe is kerülhet", valamint a javaslatot úgy jellemezte, hogy "ordít róla, hogy egy céljuk volt, a főpolgármester bokáztatása és Budapest meghunyászkodásra kényszerítése".

Az első megjegyzésével a főpolgármester arra utalhatott, hogy a kormány még tartozik Budapestnek azzal a 8,8 milliárddal, amit EU-s pénzből elszámolt trolivásárlásra fizetett előlegként a főváros, illetve további 12 milliárd tömegközlekedésre fordítandó forrással, és ezeket rendezze a kormány. Gulyás Gergely ezzel kapcsolatban ma elmondta a Kormányinfón, hogy

Mindent ami a fővárosnak jár, azt ki fogunk fizetni.

Így a trolibeszerzésből járó 8,8 milliárdot is, noha konkrét időponttal a fizetésre vonatkozóan nem szolgált. Illetve szerinte "a 12 milliárdot csak azért nem tudtuk átutalni, mert október 29.-e óta a Főpolgármester úr ül a szerződésen és nem írja alá". A felvetésre a főpolgármester még nem reagált.

Ami viszont mindenképp látszik, az az, hogy ha a törvényt elfogadják, az elég erős biztosítékot jelent, hogy a mintegy 27 ezer fővárosi alkalmazásban álló dolgozó fog fizetést kapni januárban.

A szavazás várhatóan december 17-én zajlik majd le.

Címlapkép forrása: Karácsony Gergely Youtube oldala.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra
Bejelentette a kormány: beperelik az Európai Bizottságot
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility