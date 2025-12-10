A 4iG teljesen bekebelezi az ACE Networköt

A tranzakció zárását követően a 4iG Informatikai Zrt. az ACE Network egyedüli, 100 százalékos tulajdonosává válik, miután a társaság már 2021-ben megszerezte a jogelőd Spacenet 70 százalékos részesedését.

Az ACE Network hálózati, IT-biztonsági, kollaborációs és adatközponti infrastruktúra-megoldások tervezésével, megvalósításával és üzemeltetésével foglalkozik, különös fókuszt helyezve a magas szintű automatizálásra és támogatási szolgáltatásokra. A cég Cisco GOLD Integrator és Provider partner, emellett többek között olyan gyártók termékeit és megoldásait képviseli Magyarországon, mint az F5, Palo Alto, HPE, Checkpoint, Juniper, Fortinet és Nokia.

Az ACE Network 49 főt foglalkoztat, 2024-es árbevétele meghaladta a 10 milliárd forintot.

