  • Megjelenítés
Milliárdos projekt után már nem kell tartani az áramszünetektől Kaposváron
Üzlet

Milliárdos projekt után már nem kell tartani az áramszünetektől Kaposváron

Portfolio
Teljesen automatizált, távolról működtethető új alállomást hozott létre Kaposfüreden a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető EON Hungária Csoport.

A több mint 3,7 milliárd forintos beruházás révén a térség áramellátása stabilabbá és üzembiztosabbá válik,

így kevesebb áramkieséssel számolhatnak az ott élők és a helyi vállalkozások - olvasható az EON közleményében

A projetk részeként egy csaknem 400 négyzetméter alapterületű új kapcsoló- és vezérlőépület, valamint két új átalakítóegység is épült, amelyek a nagyfeszültséget a mindennapi felhasználáshoz szükséges középfeszültségre csökkentik.

A munkák során kiemelt szempont volt a jövőállóság biztosítása: az új berendezések nagyobb teljesítmény fogadására is alkalmasak, a középfeszültségű hálózati kábeleket pedig a korábbi légvezetékek helyett földbe fektették, ami sokkal ellenállóbbá teszi a rendszert az időjárással és a környezeti hatásokkal szemben.

Még több Üzlet

A Fed kamatdöntését várja a piac, lecsorgás a tőzsdéken

Nyílt levélben kéri Brüsszelt az európai elektromosautó-ipar, hogy ne lazítson a szabályozáson

Évekig húzódó per után végre döntés született: komoly bírságot varrt az EU az Intel nyakába

A korszerűsítéssel a Kaposfüredi alállomás nemcsak a jelenlegi feladatainak felel meg nagyobb biztonsággal, hanem a jövőben érkező lakossági és ipari ügyfelek igényeit is rugalmasan kiszolgálja – hosszú távon hozzájárulva ezzel Kaposvár és térségének fejlődéséhez - emelték ki.

Címlapkép forrása: EON

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Hajtunk a bónuszért

Rendhagyó adásunkban Radnai Károllyal rakjuk rendbe az adózást, meg a filmipart. Előtte meg ketten a kommentelőket.  Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Hajtun

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Portfolio Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Kimondta Zelenszkij: Ukrajna lényegében feladja egyik legfontosabb háborús célját
Megjött a bejelentés: hatalmas támogatási program indul a lakossági energiatárolókra
Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility