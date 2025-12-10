Milliárdos projekt után már nem kell tartani az áramszünetektől Kaposváron

Teljesen automatizált, távolról működtethető új alállomást hozott létre Kaposfüreden a Dunántúl, Pest vármegye és Budapest áramhálózatát üzemeltető EON Hungária Csoport.

A több mint 3,7 milliárd forintos beruházás révén a térség áramellátása stabilabbá és üzembiztosabbá válik,

így kevesebb áramkieséssel számolhatnak az ott élők és a helyi vállalkozások - olvasható az EON közleményében

A projetk részeként egy csaknem 400 négyzetméter alapterületű új kapcsoló- és vezérlőépület, valamint két új átalakítóegység is épült, amelyek a nagyfeszültséget a mindennapi felhasználáshoz szükséges középfeszültségre csökkentik.

A munkák során kiemelt szempont volt a jövőállóság biztosítása: az új berendezések nagyobb teljesítmény fogadására is alkalmasak, a középfeszültségű hálózati kábeleket pedig a korábbi légvezetékek helyett földbe fektették, ami sokkal ellenállóbbá teszi a rendszert az időjárással és a környezeti hatásokkal szemben.

A korszerűsítéssel a Kaposfüredi alállomás nemcsak a jelenlegi feladatainak felel meg nagyobb biztonsággal, hanem a jövőben érkező lakossági és ipari ügyfelek igényeit is rugalmasan kiszolgálja – hosszú távon hozzájárulva ezzel Kaposvár és térségének fejlődéséhez - emelték ki.

Címlapkép forrása: EON