Tőzsdére menne az USA-ban a világ egyik legnagyobb chipgyártója
Tőzsdére menne az USA-ban a világ egyik legnagyobb chipgyártója

New York-i tőzsdei megjelenést fontolgat az SK Hynix, amely amerikai letéti jegyek (ADR) kibocsátásával szűkítené az értékeltségi különbséget az olyan riválisokhoz képest, mint a Micron Technology és a tajvani TSMC - tudósított a Bloomberg.
Az SK Hynix, a dél-koreai memóriachip-óriás amerikai tőzsdei bevezetést mérlegel New Yorkban.

A lépés célja az, hogy csökkentse az értékeltségi lemaradást a vállalat és globális versenytársai között.

A cég közleményében azt írta, hogy különböző intézkedéseket vizsgál a vállalati érték növelése érdekében. Ezek között szerepel az amerikai tőzsdei bevezetés lehetősége is, saját részvények felhasználásával. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy egyelőre semmilyen döntés nem végleges. A hírre a vállalat papírjai 3,7 százalékkal emelkedtek a szöuli kereskedésben szerdán.

A The Korea Economic Daily értesülései szerint több befektetési bank azt javasolta a társaságnak, hogy a forgalomban lévő részvények mintegy 2,4 százalékát – nagyjából 17,4 millió darabot – vezesse be amerikai letéti jegyként (ADR). A saját részvények felhasználása lehetővé tenné, hogy elkerüljék az új részvénykibocsátással járó hígulást, ami a jelenlegi részvényesek számára kedvezőtlen lenne.

Kim Namho, a szöuli Timefolio Investment Management vezetője rámutatott, hogy egy hagyományos tőzsdei bevezetés esetén a cég új részvényeket bocsát ki, míg az ADR-listázás meglévő részvények átalakításával valósul meg. Szerinte a mostani terv fő célja nem a friss tőke bevonása, hanem a vállalati érték növelése és a befektetői kör szélesítése.

Douglas Kim, a Smartkarma elemzője szerint az ADR-bevezetés vonzhatná a passzív alapokat, az ETF-eket és azokat a hosszú távú befektetőket, amelyek kizárólag amerikai részvényekbe fektethetnek. Úgy véli, a szigorú amerikai közzétételi és számviteli szabályoknak való megfelelés a vállalat irányítási rendszerét is globális szintre emelheti.

A tervezett lépés illeszkedik I Dzsemjong elnök törekvéseihez is, aki a vállalati átláthatóság és a felelős vállalatirányítás erősítésére helyezi a hangsúlyt. Ezek a reformok hozzájárultak ahhoz, hogy az irányadó Kospi index idén 73 százalékot emelkedjen, és a világ egyik legjobban teljesítő részvénypiacává váljon.

Az SK Hynix részvényei 2025-ben eddig közel 240 százalékkal drágultak.

A rali mögött egyrészt a kormányzati reformok, másrészt a nagy sávszélességű memóriák (HBM) iránti erős kereslet áll. A vállalat a HBM-piac vezető beszállítójává vált; ezek a chipek az Nvidia és más gyártók mesterségesintelligencia-processzorait szolgálják ki.

A jelentős árfolyam-emelkedés ellenére az SK Hynix papírjai továbbra is csupán 7-es P/E rátán forognak a jövő évre várható profittal számolva. Az amerikai rivális Micron részvényei ugyanerre az időszakra a profit tizenkétszeresén, míg a világ legnagyobb chipgyártója, a tajvani TSMC részvényei mintegy hússzoros szorzón cserélnek gazdát.

