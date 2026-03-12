Megvan az új dátum: hamarosan megindulhat az Egyesült Államok történelmi űrküldetése

A küldetés során négy űrhajós indul tíznapos útjára, hogy megkerülje a Holdat. A legénység tagjai Reid Wiseman, Christina Koch és Victor Glover a NASA képviseletében, valamint Jeremy Hansen a Kanadai Űrügynökségtől. Az asztronauták a Boeing által épített SLS (Space Launch System) hordozórakétával startolnak a floridai Kennedy Űrközpontból. Utazásuk a Lockheed Martin által gyártott Orion űrhajó fedélzetén történik majd.

Az Artemis II az Artemis program egyik legfontosabb mérföldköve. A kezdeményezés célja, hogy

2028-ra ismét embereket juttasson a Hold felszínére.

Hosszú távú célként pedig egy stabilan működő holdbázis létrehozását is kitűzték.

Az indítást eredetileg februárra tervezték. A NASA azonban több üzemanyagtöltési tesztet is végzett, hogy a visszaszámlálás minden lépését alaposan begyakorolják. Február végén újabb csúszás következett be, miután kiderült, hogy az SLS rakétában nem megfelelően áramlik a starthoz elengedhetetlen hélium. A hordozórakétát emiatt az indítóállásról vissza kellett szállítani a floridai jármű-összeszerelő csarnokba a hiba kijavítása érdekében.

A NASA március 19-én tervezi visszagördíteni a rakétát az indítópadra. Ott a start előtt további ellenőrzéseket hajtanak majd végre. Lori Glaze, a NASA kutatásirendszer-fejlesztési igazgatóhelyettese ugyanakkor óvatosságra intett. Kiemelte, hogy bár az ügynökség szerint az április 1-jei indítás reális céldátum, a tényleges repülés előtt még rengeteg az elvégzendő munka.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio