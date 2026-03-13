Nagyot zuhant az ismert techcég árfolyama, a legrosszabbkor távozik az ikonikus vezető

Az Adobe részvényei több mint 8 százalékot zuhantak az amerikai nyitás előtti kereskedésben, miután a vállalat bejelentette: Shantanu Narayen 18 év után távozik a vezérigazgatói posztról. A vezetőváltás különösen kényes időszakban történik, a mesterséges intelligencia ugyanis egyre komolyabb fenyegetést jelent a hagyományos szoftverfejlesztők számára.

AI in Business 2026 Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!

A Photoshop és az Illustrator szoftverekről ismert Adobe részvényei idén eddig mintegy 23 százalékot veszítettek értékükből a szoftverrészvények mélyrepülésével együtt, miután felerősödtek a félelmek, hogy a mesterségesintelligencia-alapú megoldások kiválthatják a hagyományos alkalmazásokat.

A Morgan Stanley elemzői szerint

egy ikonikus vezető távozása elkerülhetetlenül tovább növeli a befektetői aggodalmakat.

Az elemzők úgy fogalmaztak, hogy Narayen az elmúlt évek viharos időszakában biztonságos kikötőbe navigálta az Adobe-t, ahonnan a vállalat sikeresen fejlődhet tovább.

Mindez ráadásul a szoftverágazat jövőjét övező nagyfokú bizonytalanság közepette történik. Az Adobe az utóbbi időben nehezen szerzett új ügyfeleket a mesterségesintelligencia-startupok térhódítása miatt. Hasonló helyzetben van a Salesforce és több más felhőalapú szoftverszolgáltató is.

Ugyanakkor a cég csütörtökön közzétett első negyedéves eredményei kedvező képet mutattak. A teljes bevétel és az előfizetéses üzletág egyaránt két számjegyű növekedést produkált, ami arra utal, hogy a vállalat termékpalettája iránti kereslet egyelőre stabil maradt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ