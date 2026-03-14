20 százalékos létszámleépítés jöhet a Metánál

A leépítés pontos időpontja és végleges mértéke egyelőre nem ismert. A hírügynökségnek három, a tervezést jól ismerő, de névtelenséget kérő forrás nyilatkozott az ügyről. Andy Stone, a Meta szóvivője "spekulatív tudósításnak" nevezte az értesüléseket. A vállalat legutóbbi pénzügyi jelentése szerint 2025 végén közel 79 ezer főt foglalkoztatott.
Egy húszszázalékos leépítés esetén tehát akár 16 ezer munkahely is megszűnhet.
Amennyiben a terv megvalósul, ez lehet a Meta legnagyobb létszámcsökkentése a 2022 végén és 2023 elején meghirdetett "hatékonyság éve" óta. Akkor a vállalat két hullámban összesen mintegy 21 ezer alkalmazottjától vált meg.
A tervezett leépítés szorosan összefügg Mark Zuckerberg azon törekvésével, hogy a Meta meghatározó szereplővé váljon a generatív mesterséges intelligencia piacán. A vállalat jelenleg egy új szuperintelligencia-csapatot épít. Ebbe a részlegbe igyekeznek elcsábítani a legjobb AI-kutatókat. Emellett a cég 2028-ig 600 milliárd dollárt szán adatközpontok építésére. Nemrég felvásárolták a Moltbook nevű, AI-ügynökökre épülő közösségi platformot is, továbbá legalább 2 milliárd dollárért megveszik a kínai Manus nevű AI-startupot.
A Meta lépése egy szélesebb iparági tendenciába illeszkedik. Az Amazon idén januárban mintegy 16 ezer munkahely megszüntetését jelentette be, a Block fintech vállalat pedig a munkaereje közel felét építette le. Utóbbi vezérigazgatója, Jack Dorsey a döntés kapcsán nyíltan az AI-eszközök növekvő képességeire hivatkozott. Mark Zuckerberg korábban maga is utalt arra, hogy a múltban nagy csapatokat igénylő projekteket ma már egyetlen tehetséges szakember is el tudja végezni.
Az agresszív AI-befektetések ugyanakkor eddig vegyes eredményeket hoztak. A tavaly bemutatott Llama 4 modellcsaládot éles kritikák érték a félrevezető benchmarkok miatt, a legnagyobb változat, a Behemoth kiadását pedig végül el is vetették. A szuperintelligencia-csapat idén egy Avocado nevű új modellen dolgozik. Ennek a fejlesztésnek a teljesítménye azonban egyelőre szintén elmarad a várakozásoktól.
