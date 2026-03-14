20 százalékos létszámleépítés jöhet a Metánál
A Reuters értesülései szerint a Meta nagymértékű létszámleépítésre készül, amely a munkavállalók akár 20 százalékát is érintheti. A lépés hátterében a mesterséges intelligenciát érintő hatalmas beruházások ellensúlyozása, illetve az új technológiák által kínált hatékonyságnövelés kiaknázása áll.
AI in Business 2026
Mire jó az AI az üzletben? Mellébeszélés helyett stratégiákat, valós megoldásokat és use case-eket mutatunk egy teljes napon át! Regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A leépítés pontos időpontja és végleges mértéke egyelőre nem ismert. A hírügynökségnek három, a tervezést jól ismerő, de névtelenséget kérő forrás nyilatkozott az ügyről. Andy Stone, a Meta szóvivője "spekulatív tudósításnak" nevezte az értesüléseket. A vállalat legutóbbi pénzügyi jelentése szerint 2025 végén közel 79 ezer főt foglalkoztatott.

Egy húszszázalékos leépítés esetén tehát akár 16 ezer munkahely is megszűnhet.

Amennyiben a terv megvalósul, ez lehet a Meta legnagyobb létszámcsökkentése a 2022 végén és 2023 elején meghirdetett "hatékonyság éve" óta. Akkor a vállalat két hullámban összesen mintegy 21 ezer alkalmazottjától vált meg.

A tervezett leépítés szorosan összefügg Mark Zuckerberg azon törekvésével, hogy a Meta meghatározó szereplővé váljon a generatív mesterséges intelligencia piacán. A vállalat jelenleg egy új szuperintelligencia-csapatot épít. Ebbe a részlegbe igyekeznek elcsábítani a legjobb AI-kutatókat. Emellett a cég 2028-ig 600 milliárd dollárt szán adatközpontok építésére. Nemrég felvásárolták a Moltbook nevű, AI-ügynökökre épülő közösségi platformot is, továbbá legalább 2 milliárd dollárért megveszik a kínai Manus nevű AI-startupot.

Üti az ajtót Trumpnál az autóipari lobbi, végleg elzárnák az utat a kínai gyártók előtt

2022 óta előszőr zárt 100 dollár felett az olaj: a részvénypiac is reagált

Olyat léptek a befektetők, amire évek óta nem volt példa: elképesztő mértékben ömlik a pénz a "háborús alapokba"

A Meta lépése egy szélesebb iparági tendenciába illeszkedik. Az Amazon idén januárban mintegy 16 ezer munkahely megszüntetését jelentette be, a Block fintech vállalat pedig a munkaereje közel felét építette le. Utóbbi vezérigazgatója, Jack Dorsey a döntés kapcsán nyíltan az AI-eszközök növekvő képességeire hivatkozott. Mark Zuckerberg korábban maga is utalt arra, hogy a múltban nagy csapatokat igénylő projekteket ma már egyetlen tehetséges szakember is el tudja végezni.

Az agresszív AI-befektetések ugyanakkor eddig vegyes eredményeket hoztak. A tavaly bemutatott Llama 4 modellcsaládot éles kritikák érték a félrevezető benchmarkok miatt, a legnagyobb változat, a Behemoth kiadását pedig végül el is vetették. A szuperintelligencia-csapat idén egy Avocado nevű új modellen dolgozik. Ennek a fejlesztésnek a teljesítménye azonban egyelőre szintén elmarad a várakozásoktól.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Parlamenti választás és piaci reakciók

Ez is érdekelhet
Trump teljesen keresztülhúzta a világ második legnagyobb gazdaságának trükkös energiastratégiáját
Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump megvádolta Putyint - Híreink a közel-keleti harcokról szombaton
Áthaladt egy indiai hajó a Hormuzi-szoroson, lefordult az olajár
