Falusi CSOK 2024: nagy változások, településlista, feltételek és tudnivalók egy helyen

Tavaly júliusban és decemberben is nagy változásokról döntött a kormány a falusi CSOK esetében. A legfontosabb változás az, hogy jelentősen nőtt a támogatás összege, így ma már 1 milliós, 4 milliós, illetve 15 milliós vissza nem térítendő támogatás is elérhető a 2630 preferált kistelepülésen előre vállalt és meglévő gyerekek után egyaránt. A falusi CSOK mellé áfa-visszatérítés is jár, a kistelepüléseken megmaradó CSOK-hitel és az új CSOK Plusz közül az egyikkel kombinálható, és a babaváró hitel lel együtt is felvehető. Lássuk a részleteket: falusi CSOK településlista, feltételek és tudnivalók egy helyen!